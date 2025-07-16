onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Boşuna 5 Milyon Beğeni Almamış! Mum Değil Adeta Şaheser Yapan Kadın İzlenmelere Doyamadı

Boşuna 5 Milyon Beğeni Almamış! Mum Değil Adeta Şaheser Yapan Kadın İzlenmelere Doyamadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.07.2025 - 11:35

İçerik Devam Ediyor

Daha önce mum yapma videolarına denk geldiniz mi? Eğer daha önce izlediyseniz renkli ve şekilli mumların ardında büyük bir emek olduğunun farkındasınızdır. İzlerken 'Ben de yapmalıyım' dedirten o videolardan biri de TikTok'a düştü. TikTok'ta '@sher_leas' isimli kullanıcı el emeği ürünlerine dair videolar paylaşıyor. 225 aşkın takipçisi ve yaklaşık 7 milyon beğenisi olan kadın mum yapma videolarıyla tanınıyor. Videoları zaman zaman milyon izlenmeyi bulan 'sher_leas' son paylaştığı videoyla herkesi mest etti. 'Sher Leas'in mum değil adeta şaheser yaptığı video 60 milyon izlenmeye yaklaştı, 5 milyon beğeni aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Kullanıcı, el sanatlarıyla ilgileniyor ve ürünlerini TikTok'ta milyonlarca kişiyle paylaşıyor.

Kullanıcı, el sanatlarıyla ilgileniyor ve ürünlerini TikTok'ta milyonlarca kişiyle paylaşıyor.

'sher_leas' isimli kullanıcı videosuna ilk olarak bildiğimiz klasik mumla başlarken özel tekniklerle saniyeler içerisinde onu sanat eserine çeviriyor. Kullanıcının sanatıyla icra ettiği bu video ise TikTok kullanıcılarından tam not aldı. İşte yapılan o yorumlardan birkaçı👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın