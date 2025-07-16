Boşuna 5 Milyon Beğeni Almamış! Mum Değil Adeta Şaheser Yapan Kadın İzlenmelere Doyamadı

Daha önce mum yapma videolarına denk geldiniz mi? Eğer daha önce izlediyseniz renkli ve şekilli mumların ardında büyük bir emek olduğunun farkındasınızdır. İzlerken 'Ben de yapmalıyım' dedirten o videolardan biri de TikTok'a düştü. TikTok'ta '@sher_leas' isimli kullanıcı el emeği ürünlerine dair videolar paylaşıyor. 225 aşkın takipçisi ve yaklaşık 7 milyon beğenisi olan kadın mum yapma videolarıyla tanınıyor. Videoları zaman zaman milyon izlenmeyi bulan 'sher_leas' son paylaştığı videoyla herkesi mest etti. 'Sher Leas'in mum değil adeta şaheser yaptığı video 60 milyon izlenmeye yaklaştı, 5 milyon beğeni aldı.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Kullanıcı, el sanatlarıyla ilgileniyor ve ürünlerini TikTok'ta milyonlarca kişiyle paylaşıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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