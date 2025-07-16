Koç Üniversitesi’nde Okuyan X Kullanıcısı Yaptığı Paylaşımla Sınıf Farkı Gerçeğini Tokat Gibi Yüze Çarptı
Önceki gün X’te ‘Frankofon’ aile gündem oldu. Tevfik Fikret Lisesi ve Galatasaray Lisesi mezunu ebeveynlere sahip bir kullanıcı kendisinin ve kardeşlerinin Fransız liselerinde okuduğunu paylaştı. Video sosyal medyada gündem olurken Koç Üniversitesi’nde okuduğunu söyleyen ‘@milkaninpatisi’ isimli kullanıcı sınıf farkı gerçeğini tokat gibi yüze çarpan bir mesaj paylaştı.
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Sülale boyu Fransızca eğitim almış ailenin videosu gündem olurken bir X kullancısı sınıf farkı gerçeğini tokat gibi yüze çarptı.
Bu paylaşıma ise gelen yorumlar şöyle oldu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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