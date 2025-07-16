Koç Üniversitesi’nde Okuyan X Kullanıcısı Yaptığı Paylaşımla Sınıf Farkı Gerçeğini Tokat Gibi Yüze Çarptı

X'te '@kavunuhicsevmem' isimli kullanıcı söz konusu videoyu alıntılayarak 'Hayatta hiçbir çaba sarf etmeden önüne bütün imkanlar serilen insanlardan nefret ediyorum neden bu kadar şanslısınız' notunu düştü.

Gönderiyi alıntılayan '@milkaninpatisi' isimli kullanıcı ise Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde okuduğunu belirterek ağzında gümüş kaşıkla doğanlara sitemini paylaştı. Kullanıcını paylaşımı şöyle oldu:

'Koç’ta 6 sene geçirdim zenginlerin evini arabasını üstünü başını hiç kıskanmadım ama eğitim ve kendini geliştirme imkanları konusunda kendime engel olamıyorum…TR’de en iyi ünide burslu okudum mastera yurt dışında çok iyi bir üniye burslu gideceğim ama ne yaparsam yapayım hiçbir zaman onlarla eşitlenemeyeceğimi, doğduğundan beri iyi eğitim alıp bir sürü hobi edinebilmiş, herhangi bir konuda sıkıştıkları zaman da yolları kendilerine parayla açabilen insanların hep benden bi en az 15 adım önde olacağını bilmek sinirlerimi bozuyor.'