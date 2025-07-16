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Koç Üniversitesi’nde Okuyan X Kullanıcısı Yaptığı Paylaşımla Sınıf Farkı Gerçeğini Tokat Gibi Yüze Çarptı

Koç Üniversitesi’nde Okuyan X Kullanıcısı Yaptığı Paylaşımla Sınıf Farkı Gerçeğini Tokat Gibi Yüze Çarptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.07.2025 - 14:52

Önceki gün X’te ‘Frankofon’ aile gündem oldu. Tevfik Fikret Lisesi ve Galatasaray Lisesi mezunu ebeveynlere sahip bir kullanıcı kendisinin ve kardeşlerinin Fransız liselerinde okuduğunu paylaştı. Video sosyal medyada gündem olurken Koç Üniversitesi’nde okuduğunu söyleyen ‘@milkaninpatisi’ isimli kullanıcı sınıf farkı gerçeğini tokat gibi yüze çarpan bir mesaj paylaştı.

'Frankofon' aileden bu içeriğimizde bahsetmiştik👇🏻

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Sülale boyu Fransızca eğitim almış ailenin videosu gündem olurken bir X kullancısı sınıf farkı gerçeğini tokat gibi yüze çarptı.

Sülale boyu Fransızca eğitim almış ailenin videosu gündem olurken bir X kullancısı sınıf farkı gerçeğini tokat gibi yüze çarptı.
twitter.com

X'te '@kavunuhicsevmem' isimli kullanıcı söz konusu videoyu alıntılayarak 'Hayatta hiçbir çaba sarf etmeden önüne bütün imkanlar serilen insanlardan nefret ediyorum neden bu kadar şanslısınız' notunu düştü.

Gönderiyi alıntılayan '@milkaninpatisi' isimli kullanıcı ise Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde okuduğunu belirterek ağzında gümüş kaşıkla doğanlara sitemini paylaştı. Kullanıcını paylaşımı şöyle oldu:

'Koç’ta 6 sene geçirdim zenginlerin evini arabasını üstünü başını hiç kıskanmadım ama eğitim ve kendini geliştirme imkanları konusunda kendime engel olamıyorum…TR’de en iyi ünide burslu okudum mastera yurt dışında çok iyi bir üniye burslu gideceğim ama ne yaparsam yapayım hiçbir zaman onlarla eşitlenemeyeceğimi, doğduğundan beri iyi eğitim alıp bir sürü hobi edinebilmiş, herhangi bir konuda sıkıştıkları zaman da yolları kendilerine parayla açabilen insanların hep benden bi en az 15 adım önde olacağını bilmek sinirlerimi bozuyor.'

Bu paylaşıma ise gelen yorumlar şöyle oldu👇🏻

Bu paylaşıma ise gelen yorumlar şöyle oldu👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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