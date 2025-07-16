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Sosyal Medyada Gördükçe Gülme Krizi Geçirdiğimiz 12 Efsane Caps

etiket Sosyal Medyada Gördükçe Gülme Krizi Geçirdiğimiz 12 Efsane Caps

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 13:31

Bazı caps'ler vardır ki yıllar geçse de etkisi geçmez, görür görmez kahkaha attırır. Özellikle Facebook zamanından kalma caps'ler unutulmuyor! Sosyal medya mecralarında karşımıza çıktıklarında anında paylaş butonuna bastığımız bu caps’ler, Türk mizahının arşivinde yerini çoktan aldı bile! Gel, birlikte bu efsane caps’lere şöyle bir göz atalım. 👇

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1. Mahmut Tuncer'li caps'leri hatırladınız mı? 😂

1. Mahmut Tuncer'li caps'leri hatırladınız mı? 😂

Mahmut Tuncer, Facebook'un popüler olduğu dönemlerde bol bol caps'lere malzeme oluyordu!

2. Bu çeviriyi hatırlamayan var mı?

2. Bu çeviriyi hatırlamayan var mı?

Sırf komiklik olsun diye yapılmış bir çeviri ama sizce Harry Potter'ın profesörü hakikaten böyle bir şey demiş olabilir mi? 😂

3. Sınav haftası bu caps'i hepimiz gördük değil mi?

3. Sınav haftası bu caps'i hepimiz gördük değil mi?

Özellikle sınav haftaları için yapılmış caps'ler, o yoğun tempo içinde yüzümüzü güldüren tek şey oluyordu. Hürrem karakterinin bu hali de o dönem komediden nasibini almıştı.

4. Futbol gündemiyle ilgili caps olmadan olur mu?

4. Futbol gündemiyle ilgili caps olmadan olur mu?

Özellikle derbi olduğu günler, bugün bile espri malzemesi olacak bir şeyler çıkıyor. Fatih Terim, futbolla ilgili caps'lerden zaman zaman nasibini alan kişi olmuştu.

5. Muhteşem Yüzyıl, yalnızca bir dizi değildi...

5. Muhteşem Yüzyıl, yalnızca bir dizi değildi...

Muhteşem Yüzyıl'ın popüler olduğu yıllar o kadar çok caps malzemesi çıktı ki! Sultan Süleyman'dan Hürrem'e kadar birçok karakterle ilgili espri yapıldı. En komiklerinden biri de bu caps!

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6. Kedilerin olmadığı bir caps düşünülemez zaten!

6. Kedilerin olmadığı bir caps düşünülemez zaten!

Hakikaten fotoğrafa bakınca yazılacak tek açıklama buymuş gibi duruyor. 😂 Bugün bile baktığımızda hala yüzümüzü güldürüyor!

7. Bir de Game of Thrones'dan gelsin!

7. Bir de Game of Thrones'dan gelsin!

Game of Thrones gibi efsane bir diziden tabii ki bir sürü caps malzemesi çıkacaktı. E tabi bunu yalnızca diziyi izlemiş olanlar anlayacak. 😉

8. Bir ara "İnş cnm ya :)" diye bir akım vardı!

8. Bir ara "İnş cnm ya :)" diye bir akım vardı!

Bununla ilgili o kadar çok caps yapılıyordu ki hepsi birbirinden komikti. 'Biz bunlara mı gülüyorduk ya!' diyebilirsiniz ama gülüyorduk gerçekten. 😂

9. Ramazan Ayı'nın efsaneleriyle devam edelim o zaman!

9. Ramazan Ayı'nın efsaneleriyle devam edelim o zaman!

E 1 ay boyunca oruç tutulacak, zaman kolay geçer mi? Böyle komik caps'ler sayesinde bu süreci de eğlenerek yaşıyoruz!

10. İlber hocamız olmadan olur mu? 😂

10. İlber hocamız olmadan olur mu? 😂

İlber Ortaylı'nın 'cahil' muhabbeti birçok espriye konu oldu ve bugün bile hala o caps'ler sosyal medyada dönmeye devam ediyor.

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11. Kediler ve her zaman şakaya malzeme olmaları...

11. Kediler ve her zaman şakaya malzeme olmaları...

Kedilerin kendilerine has hareketleri bugün bile hepimizi güldürüyor. Bu hiç değişmemiş! 😂

12. Bu efsaneyle kapanış yapalım!

12. Bu efsaneyle kapanış yapalım!

Bir grup dayının 'güya' sohbetini esprili bir şekilde yansıtan bu caps'e ne zaman baksak ilk günkü gibi gülüyoruz!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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