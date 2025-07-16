Sosyal Medyada Gördükçe Gülme Krizi Geçirdiğimiz 12 Efsane Caps
Bazı caps'ler vardır ki yıllar geçse de etkisi geçmez, görür görmez kahkaha attırır. Özellikle Facebook zamanından kalma caps'ler unutulmuyor! Sosyal medya mecralarında karşımıza çıktıklarında anında paylaş butonuna bastığımız bu caps’ler, Türk mizahının arşivinde yerini çoktan aldı bile! Gel, birlikte bu efsane caps’lere şöyle bir göz atalım. 👇
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1. Mahmut Tuncer'li caps'leri hatırladınız mı? 😂
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2. Bu çeviriyi hatırlamayan var mı?
3. Sınav haftası bu caps'i hepimiz gördük değil mi?
4. Futbol gündemiyle ilgili caps olmadan olur mu?
5. Muhteşem Yüzyıl, yalnızca bir dizi değildi...
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6. Kedilerin olmadığı bir caps düşünülemez zaten!
7. Bir de Game of Thrones'dan gelsin!
8. Bir ara "İnş cnm ya :)" diye bir akım vardı!
9. Ramazan Ayı'nın efsaneleriyle devam edelim o zaman!
10. İlber hocamız olmadan olur mu? 😂
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11. Kediler ve her zaman şakaya malzeme olmaları...
12. Bu efsaneyle kapanış yapalım!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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