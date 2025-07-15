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Nitelikli Okullarda Okuyan 'Frankofon' Aileyi Gören X Ahalisi Kendi Ailelerini Paylaşarak Goygoy Krizine Soktu

Nitelikli Okullarda Okuyan 'Frankofon' Aileyi Gören X Ahalisi Kendi Ailelerini Paylaşarak Goygoy Krizine Soktu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.07.2025 - 20:38

X'te (Twitter) hemen hemen her gün en az bir mevzu uzun uzadıya konuşuluyor. Kimi zaman bir akım ortaya çıkıyor, kimi zaman bir ünlü gündeme oturuyor, bazen bir dizide bir sahne konuşulurken bazen de bir video izleyenlerin diline düşüyor. Bu kez @uborwetenga adlı kullanıcının paylaştığı Frankofon bir Türk ailenin mezun olduğu okulların bilgisinin yer aldığı tweet gündem oldu. Her biri ülkenin en nitelikli okullarından birinde okuyan aile tanımasak da gururumuzu kabartsa da elbette goygoy ahalisinden de nasibini aldı.

Not: Türk Dil Kurumu'na göre Frankofon, 'Fransızca konuşan kimse veya ülke.' anlamına gelir.

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X'te bugün bir video milyonlarca görüntülenme aldı ve günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

X'te bugün bir video milyonlarca görüntülenme aldı ve günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Frankofon bir ailenin üyelerinin okuduğu birbirinden nitelikli okulların bilgisinin yer aldığı video görenlerin göğsünü kabarttı. Başarılarıyla övündüğümüz bu insanları tanımasak da gurur dolduk açıkçası. Ancak her zaman olduğu gibi, X'in goygoyseverleri de konuya mizahi yaklaştı ve ortaya birbirinden komik tweetler çıktı.

Önce @uborwetenga adlı kullanıcının paylaştığı videoyu henüz görmediyseniz burada paylaşalım:

Şimdi de gelen yorumlara birlikte göz atalım:

Şimdi de gelen yorumlara birlikte göz atalım:
twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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