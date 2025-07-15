Nitelikli Okullarda Okuyan 'Frankofon' Aileyi Gören X Ahalisi Kendi Ailelerini Paylaşarak Goygoy Krizine Soktu

X'te (Twitter) hemen hemen her gün en az bir mevzu uzun uzadıya konuşuluyor. Kimi zaman bir akım ortaya çıkıyor, kimi zaman bir ünlü gündeme oturuyor, bazen bir dizide bir sahne konuşulurken bazen de bir video izleyenlerin diline düşüyor. Bu kez @uborwetenga adlı kullanıcının paylaştığı Frankofon bir Türk ailenin mezun olduğu okulların bilgisinin yer aldığı tweet gündem oldu. Her biri ülkenin en nitelikli okullarından birinde okuyan aile tanımasak da gururumuzu kabartsa da elbette goygoy ahalisinden de nasibini aldı.

Not: Türk Dil Kurumu'na göre Frankofon, 'Fransızca konuşan kimse veya ülke.' anlamına gelir.