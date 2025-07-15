Nitelikli Okullarda Okuyan 'Frankofon' Aileyi Gören X Ahalisi Kendi Ailelerini Paylaşarak Goygoy Krizine Soktu
X'te (Twitter) hemen hemen her gün en az bir mevzu uzun uzadıya konuşuluyor. Kimi zaman bir akım ortaya çıkıyor, kimi zaman bir ünlü gündeme oturuyor, bazen bir dizide bir sahne konuşulurken bazen de bir video izleyenlerin diline düşüyor. Bu kez @uborwetenga adlı kullanıcının paylaştığı Frankofon bir Türk ailenin mezun olduğu okulların bilgisinin yer aldığı tweet gündem oldu. Her biri ülkenin en nitelikli okullarından birinde okuyan aile tanımasak da gururumuzu kabartsa da elbette goygoy ahalisinden de nasibini aldı.
Not: Türk Dil Kurumu'na göre Frankofon, 'Fransızca konuşan kimse veya ülke.' anlamına gelir.
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X'te bugün bir video milyonlarca görüntülenme aldı ve günün en çok konuşulan konularından biri oldu.
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Önce @uborwetenga adlı kullanıcının paylaştığı videoyu henüz görmediyseniz burada paylaşalım:
Şimdi de gelen yorumlara birlikte göz atalım:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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