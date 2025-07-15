Aldığı Karpuzla Görenlere "Çernobil’den Kalma" Dedirten X Kullanıcısı Goygoycuların Diline Düştü

'Yaz' denilince akla gelen ilk şeylerden biri de karpuzdur. Yaz gelince en iyi karpuzu seçme derdi başlar... Kimi vurduğunda tok ses geliyorsa o karpuzun baldan tatlı olduğunu söyler kimi de pazar, market tezgahı önünde dakikalarca renginden şeklinden tadını anlamaya çalışır. Sıcak yaz günlerinin soğuk mu soğuk baldan tatlı mı tatlı karpuzu bu kez denize değil X'e düştü. Hem de öyle böyle düşmek değil... Bir X kullanıcısı aldığı karpuzu paylaşınca olanlar oldu. Kullanıcı yaptığı paylaşımla goygoyculara malzemenin kralını verdi. İşte görenlere 'Çernobil'den kalma' dedirtecek X kullanıcısına yapılan kahkaha dolu yorumlar!! 👀