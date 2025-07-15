Aldığı Karpuzla Görenlere "Çernobil’den Kalma" Dedirten X Kullanıcısı Goygoycuların Diline Düştü
'Yaz' denilince akla gelen ilk şeylerden biri de karpuzdur. Yaz gelince en iyi karpuzu seçme derdi başlar... Kimi vurduğunda tok ses geliyorsa o karpuzun baldan tatlı olduğunu söyler kimi de pazar, market tezgahı önünde dakikalarca renginden şeklinden tadını anlamaya çalışır. Sıcak yaz günlerinin soğuk mu soğuk baldan tatlı mı tatlı karpuzu bu kez denize değil X'e düştü. Hem de öyle böyle düşmek değil... Bir X kullanıcısı aldığı karpuzu paylaşınca olanlar oldu. Kullanıcı yaptığı paylaşımla goygoyculara malzemenin kralını verdi. İşte görenlere 'Çernobil'den kalma' dedirtecek X kullanıcısına yapılan kahkaha dolu yorumlar!! 👀
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Her şey böyle başladı... Bizler buna "kabak karpuz" deriz...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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