15 Temmuz Gecesi Bildiri Okutulan TRT Spikeri Tijen Karaş’ın Yeni Mesleği ve Son Hali
15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. O gece yaşananlar hafızalarda tazeliğini korurken en çarpıcı anlardan biri TRT spikeri Tijen Karaş’ın zorla bildiri okuduğu anlar olmuştu. Milyonlar ekran başına kilitlenirken Tijen Karaş, o geceden sonra televizyondan uzaklaşma kararı aldı. Peki Tijen Karaş nerede, şimdi ne yapıyor? İşte Tijen Karaş’ın son hali ve yeni mesleği!
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Eski TRT spikeri Tijen Karaş, bu görüntüyle hafızalara kazındı.
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Tijen Karaş nerede, ne yapıyor? İşte TRT eski spikeri Tijen Karaş'ın yeni mesleği ve son hali!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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