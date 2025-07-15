15 Temmuz Gecesi Bildiri Okutulan TRT Spikeri Tijen Karaş’ın Yeni Mesleği ve Son Hali

15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminin akıllarda kalan anlarından biri de TRT’de darbe bildirisinin zorla okutulması olmuştu. TRT ekranlarından bildiriyi okuyan Tijen Karaş’ın o anlarına milyonlar tanıklık etti. Darbe girişiminin ardından açıklamalarda bulunan Karaş, “Hala soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle” ifadelerini kullanmıştı.