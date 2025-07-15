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15 Temmuz Gecesi Bildiri Okutulan TRT Spikeri Tijen Karaş’ın Yeni Mesleği ve Son Hali

15 Temmuz Gecesi Bildiri Okutulan TRT Spikeri Tijen Karaş’ın Yeni Mesleği ve Son Hali

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 11:15

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. O gece yaşananlar hafızalarda tazeliğini korurken en çarpıcı anlardan biri TRT spikeri Tijen Karaş’ın zorla bildiri okuduğu anlar olmuştu. Milyonlar ekran başına kilitlenirken Tijen Karaş, o geceden sonra televizyondan uzaklaşma kararı aldı. Peki Tijen Karaş nerede, şimdi ne yapıyor? İşte Tijen Karaş’ın son hali ve yeni mesleği!

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Eski TRT spikeri Tijen Karaş, bu görüntüyle hafızalara kazındı.

Eski TRT spikeri Tijen Karaş, bu görüntüyle hafızalara kazındı.

15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminin akıllarda kalan anlarından biri de TRT’de darbe bildirisinin zorla okutulması olmuştu. TRT ekranlarından bildiriyi okuyan Tijen Karaş’ın o anlarına milyonlar tanıklık etti. Darbe girişiminin ardından açıklamalarda bulunan Karaş, “Hala soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle” ifadelerini kullanmıştı.

Tijen Karaş nerede, ne yapıyor? İşte TRT eski spikeri Tijen Karaş'ın yeni mesleği ve son hali!

Tijen Karaş nerede, ne yapıyor? İşte TRT eski spikeri Tijen Karaş'ın yeni mesleği ve son hali!

Darbe girişiminin ardından ekranlardan uzaklaşma kararı alan Tijen Karaş şimdilerde televizyondan uzak bir hayat sürüyor. 15 Temmuz’un ardından spikerlik mesleğini bırakan Tijen Karaş, zaman zaman diksiyon ve spikerlik eğitimleri verirken kişisel gelişim zirvelerinde konuşmacı olarak yer alıyor. Tijen Karakaş, Instagram hesabından ise aktif paylaşımlar gerçekleştiriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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