Tatbak ve Hakmar'a Kayyum Atandı: FETÖ'ye Para Aktardıkları Ortaya Çıktı! MİT’ten Operasyon

Operasyon kapsamında İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan Tatbak ve Hakmar'ın sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğunda ihraç edilen C.G. takibe alındı.

“Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun' dediği ileri sürülen Z.D'nin evinde yapılan aramada örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildi.

Z.D'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği, kaynak olarak da Hakmar Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi.

Hakmar'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında yapılan aramada örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı ortaya çıktı.

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı.