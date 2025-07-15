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Tatbak ve Hakmar'a Kayyum Atandı: FETÖ'ye Para Aktardıkları Ortaya Çıktı! MİT’ten Operasyon

Tatbak ve Hakmar'a Kayyum Atandı: FETÖ'ye Para Aktardıkları Ortaya Çıktı! MİT’ten Operasyon

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 09:14

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. FETÖ’ye finansman sağladığı gerekçesiyle Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı.

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MİT, 15 Temmuz’un 9’uncu yıldönümünde 9 ilde operasyon düzenledi.

MİT, 15 Temmuz’un 9’uncu yıldönümünde 9 ilde operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Tatbak ve Hakmar'a kayyum atandı. Sahibi Z.D. de gözaltında.

Tatbak ve Hakmar'a kayyum atandı. Sahibi Z.D. de gözaltında.

Operasyon kapsamında İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan Tatbak ve Hakmar'ın sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğunda ihraç edilen C.G. takibe alındı. 

“Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun' dediği ileri sürülen Z.D'nin evinde yapılan aramada örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildi.

Z.D'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği, kaynak olarak da Hakmar Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi.

Hakmar'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında yapılan aramada örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı ortaya çıktı.

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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sunrise hope

Affedersiniz ya nolcak

mamamia

Fetöye para aktarma cart curt bilmem ama malum kişilerden birine yan baksak ertesi günü ya terörden ya fetöden gözaltına alınmak çok olası bir durum... İki y... Devamını Gör

ömer

Kandırılmışlardır…