Tatbak ve Hakmar'a Kayyum Atandı: FETÖ'ye Para Aktardıkları Ortaya Çıktı! MİT’ten Operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. FETÖ’ye finansman sağladığı gerekçesiyle Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı.
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MİT, 15 Temmuz’un 9’uncu yıldönümünde 9 ilde operasyon düzenledi.
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Tatbak ve Hakmar'a kayyum atandı. Sahibi Z.D. de gözaltında.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Affedersiniz ya nolcak
Fetöye para aktarma cart curt bilmem ama malum kişilerden birine yan baksak ertesi günü ya terörden ya fetöden gözaltına alınmak çok olası bir durum... İki y... Devamını Gör
Kandırılmışlardır…