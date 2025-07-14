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"Dumandan Etrafı Göremedim" Demişti: Grand Kartal Otel'in Sahibinin Damadı Yangından Ailesiyle Kaçmış!

"Dumandan Etrafı Göremedim" Demişti: Grand Kartal Otel'in Sahibinin Damadı Yangından Ailesiyle Kaçmış!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.07.2025 - 21:31 Son Güncelleme: 14.07.2025 - 21:40

Ocak 2025'te tüm ülkenin yüreğini yakan Grand Kartal Oteli faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili mahkeme süreci devam ederken facia gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Otelin genel müdürü Halit Ergül’ün damadı Emir Aras’ın, yangın sırasında kimseye haber vermeden ailesiyle birlikte otelden ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları paylaşıldı. Aras mahkemede ise duman sebebiyle kimseyi göremediği için kimseye haber veremediğini söylemişti.

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Dumanı görüp eşini ve çocuğunu almak için geri dönmüş!

Dumanı görüp eşini ve çocuğunu almak için geri dönmüş!

Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili dava süreci, 7 Temmuz'da başladı. Mahkemede, otel sahiplerinin kimseye haber vermeden kaçtıkları anların görüntüleri izletildi. Salonda bulunanlar 'Katiller' diyerek yaşananlara isyan etti.

Otelin sahibi Halit Ergül'ün damadı ve aynı zamanda genel müdür olan Emir Aras'ın görüntüleri otelde yaşananları ortaya koydu.

Otelin sahibi Halit Ergül'ün damadı ve aynı zamanda genel müdür olan Emir Aras'ın görüntüleri otelde yaşananları ortaya koydu.

Aras'ın önce bir şeylerden şüphelenerek odasından çıktığı, ardından koşarak geri dönüp eşini ve çocuğunu otelden çıkardığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Bu sırada herhangi bir ses çıkarmadığı, önünden geçtiği kapıları bile çalmadığı görüldü.

Buradan izleyebilirsiniz;

O görüntülere sosyal medyadan da tepkiler geldi;

O görüntülere sosyal medyadan da tepkiler geldi;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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