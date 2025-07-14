"Dumandan Etrafı Göremedim" Demişti: Grand Kartal Otel'in Sahibinin Damadı Yangından Ailesiyle Kaçmış!
Ocak 2025'te tüm ülkenin yüreğini yakan Grand Kartal Oteli faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili mahkeme süreci devam ederken facia gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Otelin genel müdürü Halit Ergül’ün damadı Emir Aras’ın, yangın sırasında kimseye haber vermeden ailesiyle birlikte otelden ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları paylaşıldı. Aras mahkemede ise duman sebebiyle kimseyi göremediği için kimseye haber veremediğini söylemişti.
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Dumanı görüp eşini ve çocuğunu almak için geri dönmüş!
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Otelin sahibi Halit Ergül'ün damadı ve aynı zamanda genel müdür olan Emir Aras'ın görüntüleri otelde yaşananları ortaya koydu.
Buradan izleyebilirsiniz;
O görüntülere sosyal medyadan da tepkiler geldi;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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