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6 Kişi Gözaltında: 22 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın Cesedi Yol Kenarında Valizde Bulundu!

6 Kişi Gözaltında: 22 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın Cesedi Yol Kenarında Valizde Bulundu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2025 - 14:55

İstanbul Eyüpsultan’da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedi valizin içerisinde bulundu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen sevgilisi eski polis C.K. (38) ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, 'Kardeşimi kaçırdı. Zorla yanında tutuyordu. Ben Küçükçekmece'deki eve kardeşimin yanına gittiğimde yüzü gözü mosmordu' dedi.

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22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi valizde bulundu!

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi valizde bulundu!

İstanbul’da yaşayan Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz iddialara göre, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C. K.(38) ile bir süre ilişki yaşadı. 

C.K.’nın polisken ihraç edildiği, Ayşe Tokyaz’ın ise yaş farkını gerekçe göstererek evlenmek istemediği öne sürüldü. İddiaya göre C.K., evlilik için Ayşe Tokyaz ve ailesini ikna etmeye çalıştı. C.K.’nın son kez görüşme talebiyle Tokyaz’ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada alıkonulduğu iddia edildi.

Ayşe’nin cesedini evden iki kişi çıkarmış!

Ayşe’nin cesedini evden iki kişi çıkarmış!

13 Temmuz'da Ayşe'nin yol kenarında bir valiz içerisinde kıyafetleri çıkarılmış şekilde cesedi bulundu. Polisin çalışması sonucu, Ayşe'nin evde öldürülüp valize koyulduğu ve C.K. ile başka bir kişinin valizi evden çıkardığı belirlendi. Cesedin olduğu araçla Eyüpsultan'a gelen C.K. valizi bir yol kenarına bıraktığı öğrenildi. C.K.'nın buluşmak için aradığı arkadaşı aracın yanına gelince polise haber verdi. C.K. orada gözaltına alındı.

Kan lekeleri görünmesin diye evi kırmızıya boyamış!

Kan lekeleri görünmesin diye evi kırmızıya boyamış!

C.K.'nın cinayeti işledikten sonra kan lekelerinin görünmemesi için evi gece kırmızıya boyadığı öne sürüldü. Cesedi valizle yol kenarına bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği, ve evdeki kan lekelerini temizletmeye çalıştığı belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında C.K. ile birlikte 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayşe’nin ikiz kardeşinden açıklamalar!

Ayşe’nin ikiz kardeşinden açıklamalar!

Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, 'Benim kız kardeşimi kaçırdı. Zorla yanında tutuyordu. Ben kardeşimin yanına gittim, Küçükçekmece’deki eve. Kardeşimin yüzü gözü mosmordu. Sonra onun yanına girdim, eve geçtim. Ayşe benimle birlikte gel, gidelim. Seni tehdit mi ediyor, dedim. O da 'Evet beni tehdit ediyor, siz gidin. Hepinizi korumak için ben buradayım' dedi. Benim yanımda 'Ayşe istiyorsan gidebilirsin' diyordu ama yanında bilgisayar klavyesi ile Ayşe’yi tehdit ediyormuş. Bir gün sonra beni evden kovdu. Eşyalarımı attı. Ben de ya kardeşimle burada kalırım ya da kardeşimi alırım giderim dedim. O da bana 'Hayır. Sen gideceksin kardeşin burada kalacak' dedi. Sonra ben de kapının önünde durdum biraz, yurda gittim. Ayşe bana, 'Ben iyiyim. Benim hiçbir şeyim yok. Bu her zaman olan şeyler. Biz hep tartışıyoruz' dedi. Ben de tamam dedim, yurda döndüm. Ayşe'yi arıyorum, Ayşe açmıyor çünkü telefonunu kırmış, atmış. Kendisinin telefonuyla iletişime girdim. Ayşe'yle görüntülü konuştuk. Ayşe uyuyordu zaten, uyandırdı. Sonra aradan bir gün geçti. Ben sürekli arıyorum, açmıyorlar. İletişim kurmaya çalışıyorum. Kim olduğunu bilmiyoruz. Eski polis amiri. Ve arkasının çok kuvvetli olduğunu biliyorum' dedi.

Esra Tokyaz, 'Daha önce Ayşe'nin, benim ailemin bütün sicilini, bizim bütün sicilimizi öğrenmiş. Eve gittim, C.K. kapıyı tutuyordu. Dedim ki Ayşe nerede? O da bana dedi ki, 'Ayşe yok. Ben onu Mall Of' İstanbul AVM’ye bıraktım dedi. Yalan söyleme Ayşe içeride mi dedim. Dedi ki, 'İçeride değil, git buradan.' Sonra bana bağırmaya başladı. Ben kapının önünde Ayşe’nin ayakkabılarını gördüm. Dedim ki, Ayşe gittiyse ayakkabıları nasıl burada. Sonra bana dedi ki, 'Ayakkabılarını unutmuştur.' Cuma gecesi Halkalı Karakolu'na gittim. Benim ifademi aldılar. Saat 08.00’de ben karakoldan çıktım' şeklinde yaşadıklarını anlattı.

Daha önce kardeşinin kolunda morluklar gördüğünü belirten Esra Tokyaz şunları söyledi:

Daha önce kardeşinin kolunda morluklar gördüğünü belirten Esra Tokyaz şunları söyledi:

“Bana şakalaşırken oldu dedi. İnanmıyordum. Biz Ayşe'yle çarşamba günü buluştuk. Ayşe büyük bir gözlük takmıştı. Ben de dedim ki niye gözlükleri indirmiyorsun? İndirdi, yine gözlerindeki morlukları gördüm. Gözünün o beyaz yerleri kırmızıydı. Ayşe'nin yanında bir adam vardı. Kabine geçirdim Ayşe'yi. Dedim ki, gel hala geç değil. Ben alacağım seni. Seni tehdit ediyorsa, bizi tehdit ediyorsa hiçbir şeyden korkma. Kimseye bir şey söylemeden bu kapıdan çıkar evimize döneriz dedim. Kimseye bir şey söyleme. Ben seni korurum dedim. O da bana dedi ki 'Senin bilmediğin şeyler var dedi. Sen git şimdi.' Ben orada yalvardım. Gelmedi benimle' dedi. Esra Tokyaz bu yaşananların ardından Küçükçemece Emniyet Müdürlüğü'ne ve Gayrette Asayiş Şube MüdürlüğÜ'ne giderek şikayetçi olduğunu dile getirdi. Cenazenin Hatay Reyhanlı Aile Mezarlığı'na toprağa verildiği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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