6 Kişi Gözaltında: 22 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın Cesedi Yol Kenarında Valizde Bulundu!
İstanbul Eyüpsultan’da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedi valizin içerisinde bulundu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen sevgilisi eski polis C.K. (38) ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, 'Kardeşimi kaçırdı. Zorla yanında tutuyordu. Ben Küçükçekmece'deki eve kardeşimin yanına gittiğimde yüzü gözü mosmordu' dedi.
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22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi valizde bulundu!
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Ayşe’nin cesedini evden iki kişi çıkarmış!
Kan lekeleri görünmesin diye evi kırmızıya boyamış!
Ayşe’nin ikiz kardeşinden açıklamalar!
Daha önce kardeşinin kolunda morluklar gördüğünü belirten Esra Tokyaz şunları söyledi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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