Sivas'ta Yangın İhbarına Giden İtfaiye Herhangi Bir Yangın Olmadığını Gördü: "Gelmişken Dükkanı Yıkayın"

Bu tür araçların geçiş önceliğine uymamak, yollarını kesmek veya bilerek yavaşlatmak, hayati riskleri artırır. Toplumun her bireyinin, bu araçların görevlerini en hızlı ve güvenli şekilde yapabilmeleri için duyarlı olması gerekir. Unutulmamalıdır ki, bir gün yardıma ihtiyacı olan kişi biz ya da sevdiklerimiz olabilir. Bu yüzden bu bir vatandaşlık görevidir.