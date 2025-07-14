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Sivas'ta Yangın İhbarına Giden İtfaiye Herhangi Bir Yangın Olmadığını Gördü: "Gelmişken Dükkanı Yıkayın"

Sivas'ta Yangın İhbarına Giden İtfaiye Herhangi Bir Yangın Olmadığını Gördü: "Gelmişken Dükkanı Yıkayın"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.07.2025 - 20:47

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İtfaiye, ambulans ve polis gibi acil durum araçları insanların hayatını kurtarmak, yangınlara müdahale etmek ve güvenliği sağlamak için görev yapar. Ancak bu araçların gereksiz yere aranması, trafikte öncelik verilmemesi ya da keyfi şekilde meşgul edilmesi ciddi sorunlara yol açar. Sahte bir ihbarla yanlış bir adrese yönlendirilen acil durum araçları, gerçekten yardıma ihtiyacı olan bir kişinin zamanında müdahale almasını engelleyebilir. Bu tür davranışlar yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorundur.

Sivas'ta bir yangın ihbarına giden itfaiye, gittikleri adreste yangın olmadığını gördü. Dükkan sahibinin 'Gelmişken dükkanı yıkayın' şakası ise itfaiye erini sinirlendirdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Acil durum araçlarının meşgul edilmesi yalnızca bir saygısızlık değil, aynı zamanda hukuki sonuçları olan bir suç.

Acil durum araçlarının meşgul edilmesi yalnızca bir saygısızlık değil, aynı zamanda hukuki sonuçları olan bir suç.

Bu tür araçların geçiş önceliğine uymamak, yollarını kesmek veya bilerek yavaşlatmak, hayati riskleri artırır. Toplumun her bireyinin, bu araçların görevlerini en hızlı ve güvenli şekilde yapabilmeleri için duyarlı olması gerekir. Unutulmamalıdır ki, bir gün yardıma ihtiyacı olan kişi biz ya da sevdiklerimiz olabilir. Bu yüzden bu bir vatandaşlık görevidir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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