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İngiltere'ye Giden Bir Türk Hiç Helal Yemek Bulamadığı İçin Hüngür Hüngür Ağladı

İngiltere'ye Giden Bir Türk Hiç Helal Yemek Bulamadığı İçin Hüngür Hüngür Ağladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.07.2025 - 16:31

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Yurt dışı tatillerinde en zorlu mesele yemek olabiliyor. Yurt dışında yemek yemek, kendi mutfağına alışkın olanlar için hem damak zevki hem de dini hassasiyetler açısından zorlu olabiliyor. Alışılmış baharatlar, pişirme teknikleri ve lezzet dengeleri çoğu zaman bulunmuyor. Ayrıca helal-haram meselesi de ayrı bir dikkat gerektiriyor. Et ürünlerinin nasıl kesildiği, içinde alkol ya da domuz katkısı olup olmadığı gibi detaylar her zaman net belirtilmez. Bu nedenle birçok kişi güvenli bulduğu birkaç yerle yetinir ya da kendi yemeğini yapmayı tercih eder. Bu durum, sadece fiziki değil, kültürel bir adaptasyon meselesine dönüşebiliyor.

İngiltere'ye giden bir Türk, helal yemek bulamadığı için hüngür hüngür ağladı. Genç kız, yaşadıklarını bulduğu yemeği gözyaşları ile yerken anlattı.

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"Hep aç kalıyorum, her şey haram."

"Hep aç kalıyorum, her şey haram."

Londra'da neredeyse hiç helal yemek bulamadığını söyleyen genç kız, bulduğu yemeği de idareli yediğini, bu yüzden aç kaldığını anlattı. Londra'da yaşayanlar ise orada pek çok Türk restoranı ve Türk marketi olduğunu, aslında çok kolay yemek bulabileceğini anlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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