İngiltere'ye Giden Bir Türk Hiç Helal Yemek Bulamadığı İçin Hüngür Hüngür Ağladı

Yurt dışı tatillerinde en zorlu mesele yemek olabiliyor. Yurt dışında yemek yemek, kendi mutfağına alışkın olanlar için hem damak zevki hem de dini hassasiyetler açısından zorlu olabiliyor. Alışılmış baharatlar, pişirme teknikleri ve lezzet dengeleri çoğu zaman bulunmuyor. Ayrıca helal-haram meselesi de ayrı bir dikkat gerektiriyor. Et ürünlerinin nasıl kesildiği, içinde alkol ya da domuz katkısı olup olmadığı gibi detaylar her zaman net belirtilmez. Bu nedenle birçok kişi güvenli bulduğu birkaç yerle yetinir ya da kendi yemeğini yapmayı tercih eder. Bu durum, sadece fiziki değil, kültürel bir adaptasyon meselesine dönüşebiliyor.

İngiltere'ye giden bir Türk, helal yemek bulamadığı için hüngür hüngür ağladı. Genç kız, yaşadıklarını bulduğu yemeği gözyaşları ile yerken anlattı.