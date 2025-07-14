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Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan Cezaevine Girdi

Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan Cezaevine Girdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2025 - 16:07

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili 7 yıldır adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan, eski Bakan Nurettin Canikli’nin şikayeti üzerine 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Vatan, bugün cezaevine girdi.

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Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, eski Bakan Nurettin Canikli'nin şikayeti üzerine hapis cezası aldı. Vatan bugün cezaevine girdi.

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, eski Bakan Nurettin Canikli'nin şikayeti üzerine hapis cezası aldı. Vatan bugün cezaevine girdi.

Vatan, sabah saat 07.30’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Espiye Açık Cezaevi’ne teslim olacağını duyurdu. Araçtan çektiği videoda gözyaşlarına hâkim olamayan Vatan, 'Katillerin ifadesi bile alınmadı ama biz adliye koridorlarında süründük' ifadelerini kullandı.

Şaban Vatan'ın paylaştığı video:

Nurettin Canikli’nin şikayetiyle hapis cezası aldı.

Nurettin Canikli’nin şikayetiyle hapis cezası aldı.

Vatan’ın, kazaya karışan aracın sahibinin dönemin AKP'li Bakanı Nurettin Canikli'ye yakın kişilerden olduğunu iddia etmesi ardından Canikli, Vatan hakkında 'hakaret' ve 'kişisel verileri paylaşma' suçlarından dava açmıştı. Mahkeme, Vatan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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