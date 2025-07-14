ABD Büyükelçiliği Duyurdu: Vize Başvurusunda Yeni Bir Şart Getirildi!

ABD Büyükelçiliği vize başvurusu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre bundan sonra başvuru yapan kişinin sosyal medya hesapları tek tek incelenecek. Bunun için de kişinin sosyal medya hesaplarının 'herkese açık' olması zorunlu hale getirildi.

F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını 'herkese açık' olarak ayarlamaları gerekiyor.