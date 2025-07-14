ABD Büyükelçiliği Duyurdu: Vize Başvurusunda Yeni Bir Şart Getirildi!
ABD, vize başvurularında yeni bir karar aldı. ABD Büyükelçiliği tarafından sosyal medyada duyurulan karara göre, bundan sonra başvuruda bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarının 'herkese açık' hale getirilmesi gerekiyor. Halihazırda başvuranların sosyal medya hesaplarını isteyen Amerika, bu değişikliği 'ulusal güvenlik kararı' diyerek duyurdu.
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ABD vizesinde sosyal medya dönemi resmen başlıyor!
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İlgili paylaşım ise bu şekilde;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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