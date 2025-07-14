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ABD Büyükelçiliği Duyurdu: Vize Başvurusunda Yeni Bir Şart Getirildi!

ABD Büyükelçiliği Duyurdu: Vize Başvurusunda Yeni Bir Şart Getirildi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 17:45

ABD, vize başvurularında yeni bir karar aldı. ABD Büyükelçiliği tarafından sosyal medyada duyurulan karara göre, bundan sonra başvuruda bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarının 'herkese açık' hale getirilmesi gerekiyor. Halihazırda başvuranların sosyal medya hesaplarını isteyen Amerika, bu değişikliği 'ulusal güvenlik kararı' diyerek duyurdu.

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ABD vizesinde sosyal medya dönemi resmen başlıyor!

ABD vizesinde sosyal medya dönemi resmen başlıyor!

ABD Büyükelçiliği vize başvurusu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre bundan sonra başvuru yapan kişinin sosyal medya hesapları tek tek incelenecek. Bunun için de kişinin sosyal medya hesaplarının 'herkese açık' olması zorunlu hale getirildi.

F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını 'herkese açık' olarak ayarlamaları gerekiyor.

İlgili paylaşım ise bu şekilde;

İlgili paylaşım ise bu şekilde;
twitter.com

'Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır.

Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını 'herkese açık' olarak ayarlamaları istenecektir'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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