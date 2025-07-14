Yeni Sıcaklık Rekoru mu Geliyor? Son Günlerde En Yüksek Sıcaklığın Ölçüldüğü Yerler Belli Oldu

Temmuz ayının gelmesiyle Türkiye yaz aylarını da tam anlamıyla hissetmeye başladı. Sert geçen kış aylarının ardından geç gelen yaz, kendini iyiden iyiye hissettirdi. Geçtiğimiz senelerde yaz aylarında sıcaklık rekorları kırılmış ve uzmanlar bu sene için de uyarılarda bulunmaya başlamıştı. Korkulan oldu, aşırı sıcaklarla birlikte kuraklık da baş gösterdi.

Türkiye'de ölçülen en yüksek sıcaklık, 49.5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'daydı. Bu sene yeni bir rekor gelip gelmeyeceği merak edilirken birçok şehrimizde ölçülen sıcaklıklar rekor dereceye yaklaştı.