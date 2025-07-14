Yeni Sıcaklık Rekoru mu Geliyor? Son Günlerde En Yüksek Sıcaklığın Ölçüldüğü Yerler Belli Oldu
Sıcak hava dalgasının ülkemizde etkili olmaya başlamasıyla sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar serinlemek için türlü yollara başvururken yeni bir sıcaklık rekorunun kırılıp kırılmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda Eskişehir Sarıcakaya'da termometreler 49.5 dereceyi göstermiş ve böylece rekor kırılmıştı.
Meteorolojinin verilerinde, son günlerin en yüksek sıcaklığının hangi ilimizde ve ilçemizde ölçüldüğü bilgisi yer aldı.
Kaynak: Meteoroloji
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Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
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Peki son günlerde en yüksek sıcaklık nerede ölçüldü?
Şırnak Cizre, son günlerdeki rekor sıcaklığını koruyor.
Öte yandan ülkemizin en serin yerleri de belli oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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