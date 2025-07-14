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Yeni Sıcaklık Rekoru mu Geliyor? Son Günlerde En Yüksek Sıcaklığın Ölçüldüğü Yerler Belli Oldu

Yeni Sıcaklık Rekoru mu Geliyor? Son Günlerde En Yüksek Sıcaklığın Ölçüldüğü Yerler Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 17:16

Sıcak hava dalgasının ülkemizde etkili olmaya başlamasıyla sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar serinlemek için türlü yollara başvururken yeni bir sıcaklık rekorunun kırılıp kırılmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda Eskişehir Sarıcakaya'da termometreler 49.5 dereceyi göstermiş ve böylece rekor kırılmıştı.

Meteorolojinin verilerinde, son günlerin en yüksek sıcaklığının hangi ilimizde ve ilçemizde ölçüldüğü bilgisi yer aldı.

Kaynak: Meteoroloji

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Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Temmuz ayının gelmesiyle Türkiye yaz aylarını da tam anlamıyla hissetmeye başladı. Sert geçen kış aylarının ardından geç gelen yaz, kendini iyiden iyiye hissettirdi. Geçtiğimiz senelerde yaz aylarında sıcaklık rekorları kırılmış ve uzmanlar bu sene için de uyarılarda bulunmaya başlamıştı. Korkulan oldu, aşırı sıcaklarla birlikte kuraklık da baş gösterdi.

Türkiye'de ölçülen en yüksek sıcaklık, 49.5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'daydı. Bu sene yeni bir rekor gelip gelmeyeceği merak edilirken birçok şehrimizde ölçülen sıcaklıklar rekor dereceye yaklaştı.

Peki son günlerde en yüksek sıcaklık nerede ölçüldü?

Peki son günlerde en yüksek sıcaklık nerede ölçüldü?

13 Temmuz Pazar günü Şırnak, Cizre 48.1 derece ile Türkiye'nin en sıcak noktasıydı. 

Ardından Şanlıurfa (Ceylanpınar) Mardin (Nusaybin) Mardin (Kızıltepe) Şırnak (Silopi) ve Gaziantep (Karkamış) en yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü noktalar oldu. 

Geçtiğimiz sene rekor kırılan Eskişehir Sarıcakaya'da ise 13 Temmuz'da sıcaklık 39,1 dereceydi.

Şırnak Cizre, son günlerdeki rekor sıcaklığını koruyor.

Şırnak Cizre, son günlerdeki rekor sıcaklığını koruyor.

12 Temmuz Cumartesi sıcaklıklara bakıldığında rekor sahibinin yine Şırnak Cizre olduğu görüldü. Cizre'nin sıcaklığı git gide artarken Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.

Öte yandan ülkemizin en serin yerleri de belli oldu.

Öte yandan ülkemizin en serin yerleri de belli oldu.

Karadeniz ikliminde yer alan Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun ve diğer illerimizde sıcaklıkların 20 derecenin bile üzerine çıkmadığı görüldü.

Bakalım bu sene yeni bir sıcaklık rekoru gelecek mi?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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