Vahim Tablo: Önümüzdeki 15 Yılda Türkiye "Aşırı Yüksek" Kuraklık Riskiyle Karşı Karşıya

Bugünlerde 2025'in en sıcak günlerini yaşıyoruz. Fakat sıcak havalar, sadece bu yıl etkili olmadı. 2024'te Türkiye'de yeni bir rekor kırılmış ve son 53 yılın en sıcak günleri yaşanmıştı. En yüksek sıcaklık 45.9 derece ile Cizre’de kaydedilmişti. Bugün ise Cizre'de 48 derece ölçülerek bu rekorun da üzerine çıkıldı.

WMO ve Copernicus'un ortak raporuna göre, Avrupa kıtası yeryüzünün en hızlı ısınan kıtası. Öyle ki 1980'lerden beri kıtadaki sıcaklık artışı, küresel ortalamanın iki katına eş değer. Avrupa'daki sıcaklık her 10 yılda 0,5 derece artıyor. Bu artışın son birkaç yılda ise çok daha fazla olduğu kaydediliyor.

Dünya genelinde etkili olan sıcak hava dalgaları, olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor. Farklı ülkelerdeki su kaynakları hava sıcaklıklarından etkileniyor. Türkiye başta olmak üzere Lübnan, İran, Suudi Arabistan son yıllarda tarımı ve günlük yaşamı etkileyecek ciddi bir kuralıkla karşı karşıya geldi.

Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Kent Konseyi'nde 'Hatay'ın suyu kalmadı' uyarısında bulunmuştu.