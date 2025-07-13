Vahim Tablo: Önümüzdeki 15 Yılda Türkiye "Aşırı Yüksek" Kuraklık Riskiyle Karşı Karşıya
'Off hava çok sıcak' isyanları, bugünlerde herkesin dilinde. Türkiye, son yıllarda hiç olmadığı kadar sıcak. Üst üste kırılan sıcaklık rekorları, su kaynaklarının bir bir azalması, yer altı sularının azalmasıyla oluşan obruklar...Bütün bu sorunlar, en büyük tehdidin de habericisi: Kuraklık.
Türkiye, önümüzdeki 15 yıl içerisinde dünyanın 'aşırı yüksek' su kıtlığı yaşayan ülkelerinden birisi olacak.
Kaynak: Haritaları Seviyorum
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Sıcaklık rekorları üst üste kırılıyor.
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15 yıl sonra Türkiye'yi ciddi bir kuraklık riski bekliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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