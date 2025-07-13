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Vahim Tablo: Önümüzdeki 15 Yılda Türkiye "Aşırı Yüksek" Kuraklık Riskiyle Karşı Karşıya

Vahim Tablo: Önümüzdeki 15 Yılda Türkiye "Aşırı Yüksek" Kuraklık Riskiyle Karşı Karşıya

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.07.2025 - 17:25

'Off hava çok sıcak' isyanları, bugünlerde herkesin dilinde. Türkiye, son yıllarda hiç olmadığı kadar sıcak. Üst üste kırılan sıcaklık rekorları, su kaynaklarının bir bir azalması, yer altı sularının azalmasıyla oluşan obruklar...Bütün bu sorunlar, en büyük tehdidin de habericisi: Kuraklık.

Türkiye, önümüzdeki 15 yıl içerisinde dünyanın 'aşırı yüksek' su kıtlığı yaşayan ülkelerinden birisi olacak.

Kaynak: Haritaları Seviyorum

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Sıcaklık rekorları üst üste kırılıyor.

Sıcaklık rekorları üst üste kırılıyor.

Bugünlerde 2025'in en sıcak günlerini yaşıyoruz. Fakat sıcak havalar, sadece bu yıl etkili olmadı. 2024'te Türkiye'de yeni bir rekor kırılmış ve son 53 yılın en sıcak günleri yaşanmıştı. En yüksek sıcaklık 45.9 derece ile Cizre’de kaydedilmişti. Bugün ise Cizre'de 48 derece ölçülerek bu rekorun da üzerine çıkıldı.

WMO ve Copernicus'un ortak raporuna göre, Avrupa kıtası yeryüzünün en hızlı ısınan kıtası. Öyle ki 1980'lerden beri kıtadaki sıcaklık artışı, küresel ortalamanın iki katına eş değer. Avrupa'daki sıcaklık her 10 yılda 0,5 derece artıyor. Bu artışın son birkaç yılda ise çok daha fazla olduğu kaydediliyor.

Dünya genelinde etkili olan sıcak hava dalgaları, olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor. Farklı ülkelerdeki su kaynakları hava sıcaklıklarından etkileniyor. Türkiye başta olmak üzere Lübnan, İran, Suudi Arabistan son yıllarda tarımı ve günlük yaşamı etkileyecek ciddi bir kuralıkla karşı karşıya geldi. 

Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Kent Konseyi'nde 'Hatay'ın suyu kalmadı' uyarısında bulunmuştu.

15 yıl sonra Türkiye'yi ciddi bir kuraklık riski bekliyor.

15 yıl sonra Türkiye'yi ciddi bir kuraklık riski bekliyor.

Haritaları Seviyorum hesabının paylaşımına göre, 2040 yılında Avrupa'da oluşması beklenen su kıtlığı oranları görseldeki gibidir. Maalesef Türkiye, aşırı yüksek, yani yüzde 80'inin üzerinde, kıtlık beklenen ülkeler arasında yer alıyor.

Su kıtlığına yalnızca hava sıcaklıklarının artması sebep olmuyor. Bilinçsiz su tüketimi, su kıtlığına sebep olan en büyük etken. Konya Ovası'nda tarım uygulamaları için kontrolsüz yer altı su kullanımıyla obruklar oluşuyor. Bölgede yetiştirilmesi uygun olmayan, bol su isteyen ürünlerin bu çevrede yetiştirilmesi yeraltı su kaynaklarının git gide azalmasına sebep oluyor. Türkiye genelinde ormansızlaşma, doğal afetler, yağışların azalması/dengesizliği, toprak kirliliği, plansız sulama, çevre kirliliği, aşırı gübre ve pestisit kullanımı da kuraklığa sebep oluyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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