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Rekor Rakamlar: Pazar Günü Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar Belli Oldu!

Rekor Rakamlar: Pazar Günü Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar Belli Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.07.2025 - 10:50

Temmuz ayının gelmesiyle rekor sıcaklıklar ölçülmeye başlandı. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Temmuz ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken hususların altını her fırsatta çiziyor. İstanbul'da asfalt sıcaklığının yer yer 50 dereceye kadar ulaştığı bugünlerde, 13 Temmuz Pazar gününün beklenen en yüksek sıcaklığı da belli oldu.

Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava bugün nasıl?

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Türkiye, son günlerde resmen kavruluyor.

Türkiye, son günlerde resmen kavruluyor.

Temmuz ayının gelmesiyle beraber yaz sıcakları kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bir yandan da son yılların sıcaklık rekorları kırılıyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için uzmanlardan uyarılar geliyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle yaşlıların ve çocukların sıcaklarda daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuyor.

13 Temmuz Pazar günü beklenen en yüksek sıcaklıklar da belli oldu.

13 Temmuz Pazar günü beklenen en yüksek sıcaklıklar da belli oldu.

Meteoroloji'nin aktardığına göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 

13 Temmuz Pazar günü bazı şehirlerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde:

Peki 13 Temmuz Pazar günü en yüksek sıcaklık nerede ölçülecek?

Havaforum'un paylaşımına göre, bugünün en sıcak konumları şu şekilde:

Siz siz olun, kendinizi serinletmenin bir çaresini bulun!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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