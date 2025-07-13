Rekor Rakamlar: Pazar Günü Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar Belli Oldu!
Temmuz ayının gelmesiyle rekor sıcaklıklar ölçülmeye başlandı. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Temmuz ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken hususların altını her fırsatta çiziyor. İstanbul'da asfalt sıcaklığının yer yer 50 dereceye kadar ulaştığı bugünlerde, 13 Temmuz Pazar gününün beklenen en yüksek sıcaklığı da belli oldu.
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Türkiye, son günlerde resmen kavruluyor.
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13 Temmuz Pazar günü beklenen en yüksek sıcaklıklar da belli oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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