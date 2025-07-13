Rekor Rakamlar: Pazar Günü Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar Belli Oldu!

Temmuz ayının gelmesiyle rekor sıcaklıklar ölçülmeye başlandı. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Temmuz ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken hususların altını her fırsatta çiziyor. İstanbul'da asfalt sıcaklığının yer yer 50 dereceye kadar ulaştığı bugünlerde, 13 Temmuz Pazar gününün beklenen en yüksek sıcaklığı da belli oldu.

Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava bugün nasıl?