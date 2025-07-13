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Ankara’da Yangın Faciası: 1’i Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Yaralandı

Ankara’da Yangın Faciası: 1’i Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Yaralandı

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.07.2025 - 09:37

Ankara’da dün akşam saatlerinde yangın faciası yaşandı. Çankaya ilçesinde bulunan 26 katlı binanın 4’üncü katında başlayan yangın sonrasında 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Faciaya dönüşen yangın Çankaya’nın Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 26 katlı binada meydana geldi.

Faciaya dönüşen yangın Çankaya’nın Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 26 katlı binada meydana geldi.

Akşam saat 22.00 sularında binanın 4’üncü katında başlayan yangın kısa sürede büyürken, dumanlar tüm binayı sardı. Dumandan etkilenen daire sakinleri panik ve korku ile evlerini tahliye etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri ise yangına müdahale başlatırken, can pazarının yaşandığı binada duman nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi üst katlara yöneldi.

Üst katlarda yaşanan panik sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı.

Üst katlarda yaşanan panik sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı.

Bir yandan söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer taraftan da merdivenli itfaiye aracı ile mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Tahliye edilen ve dumandan etkilenen çok sayıda vatandaşa olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Aşırı derecede dumana maruz kalan kişiler ise hastanelere sevk edildi.

Ankara’daki yangın faciasında acı tablo ortaya çıktı.

Ankara’daki yangın faciasında acı tablo ortaya çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Aras Şahin (3.5 aylık), Hüsniye Çelik Şahin ve Muharrem Çetinkaya olduğu açıklandı. Yoğun duman nedeniyle daire sakinlerinin binaya girişine izin verilmedi. İtfaiye ekipleri dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Vatandaşların ihtiyaçları için UMKE ekipleri bölgede ‘Acil müdahale çadırı’ kurdu. Yaralıların tedavilerine de burada devam ediliyor. Cumhuriyet savcılığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Olay yerinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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