Ankara’da Yangın Faciası: 1’i Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Yaralandı
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Faciaya dönüşen yangın Çankaya’nın Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 26 katlı binada meydana geldi.
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Üst katlarda yaşanan panik sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı.
Ankara’daki yangın faciasında acı tablo ortaya çıktı.
Olay yerinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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