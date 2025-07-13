Ankara’da Yangın Faciası: 1’i Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 27 Kişi Yaralandı

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Aras Şahin (3.5 aylık), Hüsniye Çelik Şahin ve Muharrem Çetinkaya olduğu açıklandı. Yoğun duman nedeniyle daire sakinlerinin binaya girişine izin verilmedi. İtfaiye ekipleri dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Vatandaşların ihtiyaçları için UMKE ekipleri bölgede ‘Acil müdahale çadırı’ kurdu. Yaralıların tedavilerine de burada devam ediliyor. Cumhuriyet savcılığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.