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Grok'un 50 Paylaşımına İşlem Yapıldı, Bir Kısmı Silindi Bir Kısmı Görünmez Hale Getirildi

Grok'un 50 Paylaşımına İşlem Yapıldı, Bir Kısmı Silindi Bir Kısmı Görünmez Hale Getirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2025 - 23:35

Sosyal medyada tüm kullanıcılara, Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfürler eden X platformunun yapay zeka uygulaması Grok hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Erişim engelinin konuşulduğu Grok için içerik bazlı işlemler yapılacağı öğrenilmişti. 

Yeni gelişme ise içerik bazlı işlemlere dair detayları gözler önüne serdi.

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Grok'un bir gece çıldırarak önce kullanıcılara ardından dini değerler ve Atatürk'e ettiği hakaretler gündem olmuştu.

Grok'un bir gece çıldırarak önce kullanıcılara ardından dini değerler ve Atatürk'e ettiği hakaretler gündem olmuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının X'e erişim engeli geleceği yönünde korkuları vardı ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı farklı bir yol izledi. 

Alınan karara göre tüm X ya da Grok sistemi yerine ilgili içeriklere işlem yapılacağı öğrenilmişti.

EngelliWeb, söz konusu belirlenen elli içerikli ilgili son durumu sosyal medyadan paylaştı.

EngelliWeb, söz konusu belirlenen elli içerikli ilgili son durumu sosyal medyadan paylaştı.

@engelliweb hesabından yapılan paylaşımda bazı içeriklerin silindiği bazılarının ise görünmez kılındığı belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

'Grok'un, 9 Temmuz'da millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenen 50 paylaşımının bir kısmı silinirken, kalan içerikler Türkiye'den görünmez kılındı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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