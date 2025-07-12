Grok'un 50 Paylaşımına İşlem Yapıldı, Bir Kısmı Silindi Bir Kısmı Görünmez Hale Getirildi
Sosyal medyada tüm kullanıcılara, Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfürler eden X platformunun yapay zeka uygulaması Grok hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Erişim engelinin konuşulduğu Grok için içerik bazlı işlemler yapılacağı öğrenilmişti.
Yeni gelişme ise içerik bazlı işlemlere dair detayları gözler önüne serdi.
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Grok'un bir gece çıldırarak önce kullanıcılara ardından dini değerler ve Atatürk'e ettiği hakaretler gündem olmuştu.
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EngelliWeb, söz konusu belirlenen elli içerikli ilgili son durumu sosyal medyadan paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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