Grok'un 50 Paylaşımına İşlem Yapıldı, Bir Kısmı Silindi Bir Kısmı Görünmez Hale Getirildi

Sosyal medya kullanıcılarının X'e erişim engeli geleceği yönünde korkuları vardı ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı farklı bir yol izledi.

Alınan karara göre tüm X ya da Grok sistemi yerine ilgili içeriklere işlem yapılacağı öğrenilmişti.