Sahte Reklama İnanan Ozan Doğulu 12 Milyon TL Dolandırıldı

Ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı bir reklam üzerinden yatırım yaparken dolandırıcıların tuzağına düştü. Tam 12 milyon lirasını kaybeden Doğulu, durumu fark eder etmez karakola giderek şikayette bulundu. Yapılan incelemelerde, söz konusu miktarın 5 farklı yabancı borsaya dağıtıldığı belirlendi. Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.