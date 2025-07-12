Sahte Reklama İnanan Ozan Doğulu 12 Milyon TL Dolandırıldı
Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in özel haberine göre, ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sosyal medya üzerinden karşılaştığı yatırım reklamı dolandırıcılarının tuzağına düştü. Reklamın etkisiyle harekete geçen Doğulu, tam 12 milyon lira değerinde maddi kayıp yaşadı.
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Dolandırıcıların hedefindeki isim bu kez ünlü dj ve aranjör Ozan Doğulu oldu. Ozan Doğulu sahte reklama inanarak dolandırıldı.
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Sahte forex yatırımı reklamına inanan Ozan Doğulu'nun paraso 5 farklı borsaya dağıtılmış.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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