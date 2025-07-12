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Sahte Reklama İnanan Ozan Doğulu 12 Milyon TL Dolandırıldı

Sahte Reklama İnanan Ozan Doğulu 12 Milyon TL Dolandırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2025 - 21:26 Son Güncelleme: 12.07.2025 - 21:35

Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in özel haberine göre, ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sosyal medya üzerinden karşılaştığı yatırım reklamı dolandırıcılarının tuzağına düştü. Reklamın etkisiyle harekete geçen Doğulu, tam 12 milyon lira değerinde maddi kayıp yaşadı. 

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Dolandırıcıların hedefindeki isim bu kez ünlü dj ve aranjör Ozan Doğulu oldu. Ozan Doğulu sahte reklama inanarak dolandırıldı.

Dolandırıcıların hedefindeki isim bu kez ünlü dj ve aranjör Ozan Doğulu oldu. Ozan Doğulu sahte reklama inanarak dolandırıldı.

Ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı bir reklam üzerinden yatırım yaparken dolandırıcıların tuzağına düştü. Tam 12 milyon lirasını kaybeden Doğulu, durumu fark eder etmez karakola giderek şikayette bulundu. Yapılan incelemelerde, söz konusu miktarın 5 farklı yabancı borsaya dağıtıldığı belirlendi. Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Sahte forex yatırımı reklamına inanan Ozan Doğulu'nun paraso 5 farklı borsaya dağıtılmış.

Sahte forex yatırımı reklamına inanan Ozan Doğulu'nun paraso 5 farklı borsaya dağıtılmış.

Yüzlerce hit şarkıya imza atan ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı 'Forex yatırımı' reklamıyla iletişime geçti. Güven kazanan dolandırıcılar, Doğulu’dan yatırım adı altında milyonlarca lira aldı. Toplamda 12 milyon lira, farklı yabancı borsalara aktarıldı. Siber suç ekipleri, paranın izini sürerek şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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