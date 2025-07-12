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Siyaseti X'te Sessize Aldım Diyen Özgür Demirtaş, Komünistlerle Faşistleri Bir Tutan Paylaşımla Döndü

Siyaseti X'te Sessize Aldım Diyen Özgür Demirtaş, Komünistlerle Faşistleri Bir Tutan Paylaşımla Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2025 - 18:59

Özgür Demirtaş, X'teki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. İyi bir psikoloji için geçtiğimiz hafta sessize aldığı kelimeleri paylaşan Demirtaş'ın listesinde siyasi kelimeler dikkat çekiyordu. 

Ancak o paylaşımın üzerinden çok geçmeden Özgür Demirtaş'tan uzun mu uzun komünizmle faşizmi bir tutan bir paylaşım geldi.

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Özgür Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde takipçilerine sessiz aldığı kelimeleri göstererek verdiği tavsiyeler dikkat çekmişti.

Özgür Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde takipçilerine sessiz aldığı kelimeleri göstererek verdiği tavsiyeler dikkat çekmişti.

Demirtaş paylaşımında; 

'Tüm Sosyal Medya hesaplarımdan aşağıdaki kelimeleri SESSİZE aldım. Haberleri sadece yabancı kaynaklardan alıyorum. Ana sayfam Çiçek, Böcek, Doğa, Mimari ve Teknoloji doldu. Bana inanılmaz iyi geldi:

1) akp-chp-mhp-hdp her türlü siyasi parti adı, siyaset ile ilgili herşey,

2) her türlü mezhep-din-ırk-köken adı,

3) sağ-sol-savaş-silah adları ve türevleri,

4) Türkiye-Ortadoğu-Doğu Avrupa ile ilgili bir çok kelime,

5) Futbol ve konu ile alakalı bir çok kelime,

Gündemi sadece belli başlı Dünya Ekonomi-Finans haber portallarından takip ediyorum. Oraya bir şey düşmezse GÖRMÜYORUM.

Bu pratikler büyük Hatay-Maraş depreminden sonra dağılan psikolojime ve bana çok iyi geldi.

Tavsiye ederim.' demişti.

Ekranının çiçek böcekle dolduğunu söyleyen Demirtaş, "sosyalist ve komünistleri" hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Ekranının çiçek böcekle dolduğunu söyleyen Demirtaş, "sosyalist ve komünistleri" hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş, paylaşımına “Komünistler ve Sosyalistler birçok açıdan Fundamentalistlere benziyor” sözleriyle başlayarak, bu kesimlerin ekonomik bilgilerini sadece “3-5 ideolojik manifestodan” ibaret görmekle eleştirdi.

Emek odaklı üretim anlayışının günümüzde geçerliliğini kaybettiğini belirten Demirtaş, yapay zekâ destekli insansı robotların işgücüne ihtiyaç duymadan üretim yapma çağını başlattığını vurguladı.

“Sanayici dediğiniz kişi karanlık fabrikalarda yapay zekâ yüklü humanoid robotlarla işçi çalıştırmadan üretim yapacak” diyen Demirtaş, sosyalistlerin bu durumu henüz kavrayamadığını ifade etti.

Son bölümde ise çok daha tartışmalı bir söylemde bulunarak paylaşımını “Al komünisti vur faşiste” sözleriyle noktaladı.

Demirtaş, bu sözleriyle yine X'teki kullanıcıların yorumlarına ve tepkilerine maruz kaldı. Birçok kişi Demirtaş'ın yorumlarını genelleyici buldu.

Demirtaş, bu sözleriyle yine X'teki kullanıcıların yorumlarına ve tepkilerine maruz kaldı. Birçok kişi Demirtaş'ın yorumlarını genelleyici buldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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