Siyaseti X'te Sessize Aldım Diyen Özgür Demirtaş, Komünistlerle Faşistleri Bir Tutan Paylaşımla Döndü
Özgür Demirtaş, X'teki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. İyi bir psikoloji için geçtiğimiz hafta sessize aldığı kelimeleri paylaşan Demirtaş'ın listesinde siyasi kelimeler dikkat çekiyordu.
Ancak o paylaşımın üzerinden çok geçmeden Özgür Demirtaş'tan uzun mu uzun komünizmle faşizmi bir tutan bir paylaşım geldi.
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Özgür Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde takipçilerine sessiz aldığı kelimeleri göstererek verdiği tavsiyeler dikkat çekmişti.
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Ekranının çiçek böcekle dolduğunu söyleyen Demirtaş, "sosyalist ve komünistleri" hedef alan bir paylaşımda bulundu.
Demirtaş, bu sözleriyle yine X'teki kullanıcıların yorumlarına ve tepkilerine maruz kaldı. Birçok kişi Demirtaş'ın yorumlarını genelleyici buldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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