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Kadın Çalışan Arayan Firmanın Kariyer Sitesinde Verdiği Skandal İş İlanı Büyük Tepki Çekti

Kadın Çalışan Arayan Firmanın Kariyer Sitesinde Verdiği Skandal İş İlanı Büyük Tepki Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.07.2025 - 14:58

Bir kariyer sitesinde yayınlanan ilan sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul Bağcılar'da bulunan bir firma tarafından yayınlanan ilanda kadın çalışan arandığı belirtilirken skandal talepler yer aldı. X'te '@denetlecomtr' hesabı tarafından paylaşılan ilana tepki yorumları yağdı. Kullanıcılar kariyer sitelerinin denetlenmesi gerektiğini belirterek yaptırım uygulanması için ilgili kurumları etiketledi.

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Sosyal medyada tepki çeken skandal iş ilanında şu ifadeler yer aldı:

Sosyal medyada tepki çeken skandal iş ilanında şu ifadeler yer aldı:

'Akşam 3 saat çalışacak bayan.

İş yoğunluğum sebebiyle akşam şahsi ofisime geliyorum saat 18.00-21.00 saatleri arasında. Personel çıkmış oluyor o saatte. Tek başımayım, çay kahve servisi yapacak, benimle ilgilenecek, istediğim her şeyi yapacak. Dış görünüşüne önem veren, temiz, düzenli, 30-35 yaş arası, saat sorunu olmayan, kıyafet konusunda tercihlerime uyacak bayan asistan aramaktayım. 

Akşam 18.00’da haftanın belirli günleri ofisimde oluyorum. Günleri önceden bildireceğim. Ücret günlük veya aylık olarak dolgun vereceğim.'

Sosyal medyada yayılmasının ardından söz konusu kişinin ilanı güncellediği ileri sürüldü.

Sosyal medyada yayılmasının ardından söz konusu kişinin ilanı güncellediği ileri sürüldü.

İlana tepkiler şöyle oldu👇🏻

İlana tepkiler şöyle oldu👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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