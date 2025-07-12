Kadın Çalışan Arayan Firmanın Kariyer Sitesinde Verdiği Skandal İş İlanı Büyük Tepki Çekti

'Akşam 3 saat çalışacak bayan.

İş yoğunluğum sebebiyle akşam şahsi ofisime geliyorum saat 18.00-21.00 saatleri arasında. Personel çıkmış oluyor o saatte. Tek başımayım, çay kahve servisi yapacak, benimle ilgilenecek, istediğim her şeyi yapacak. Dış görünüşüne önem veren, temiz, düzenli, 30-35 yaş arası, saat sorunu olmayan, kıyafet konusunda tercihlerime uyacak bayan asistan aramaktayım.

Akşam 18.00’da haftanın belirli günleri ofisimde oluyorum. Günleri önceden bildireceğim. Ücret günlük veya aylık olarak dolgun vereceğim.'