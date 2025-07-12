Kadın Çalışan Arayan Firmanın Kariyer Sitesinde Verdiği Skandal İş İlanı Büyük Tepki Çekti
Bir kariyer sitesinde yayınlanan ilan sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul Bağcılar'da bulunan bir firma tarafından yayınlanan ilanda kadın çalışan arandığı belirtilirken skandal talepler yer aldı. X'te '@denetlecomtr' hesabı tarafından paylaşılan ilana tepki yorumları yağdı. Kullanıcılar kariyer sitelerinin denetlenmesi gerektiğini belirterek yaptırım uygulanması için ilgili kurumları etiketledi.
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Sosyal medyada tepki çeken skandal iş ilanında şu ifadeler yer aldı:
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Sosyal medyada yayılmasının ardından söz konusu kişinin ilanı güncellediği ileri sürüldü.
İlana tepkiler şöyle oldu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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