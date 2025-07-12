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Ameliyatla Mideden Çıkardığı Yanlışlıkla Yutulan Cisimlerden Koleksiyon Yapan Doktor

Ameliyatla Mideden Çıkardığı Yanlışlıkla Yutulan Cisimlerden Koleksiyon Yapan Doktor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.07.2025 - 13:11

Prof. Dr. Mustafa Akçam, ameliyatla mide ve soluk borusundan çıkarttığı yanlışlıkla yutulan para, mıknatıs, toka, çivi, çatal iğne, küpe, yüzük, pil, oyuncaklardan koleksiyon yaptı. Prof. Dr. Akçam, en çok yürümeye yeni başlayan çocukların yabancı cisim yutması vakasıyla karşılaştıklarını belirtti.

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Bu koleksiyon başka bir şeye benzemiyor! Mustafa Akçam, hastalarının yuttuğu ve operasyonla çıkarttığı cisimlerden koleksiyon yaptı.

Bu koleksiyon başka bir şeye benzemiyor! Mustafa Akçam, hastalarının yuttuğu ve operasyonla çıkarttığı cisimlerden koleksiyon yaptı.

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölüm Dalı Başkan olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Akçam'ın koleksiyonunda ideden ya da nefes borusundan çıkartılan yabancı cisimler arasında para, toka, çivi, çatal iğne, küpe, yüzük, karabina, pil, oyuncak yer aldı. Prof. Dr. Akçam, Yabancı cisim yutma ya da nefes borusuna kaçma şikayetiyle gelen hastaların çoğunlukla çocuklar olduğunu belirtti. 10 yılda yaklaşık 350 çocuktan yabancı cisim çıkardığını söyleyen Akçam, 'Yemek borusunda cisim takılı kaldığı için yemek yiyemeyen, salyası devamlı dışarıya akan veya nefes borusuna kaçıp devamlı öksürük, solunum sıkıntısı olan çocuklarla karşılaşıyoruz' dedi.

"Çocuklar sıklıkla madeni para yutuyor."

"Çocuklar sıklıkla madeni para yutuyor."

Oyun çağındaki, yürümeye yeni başlayan çocukların küçük cisimleri ağzına götürmeye yatkın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akçam, çocukların sıklıkla madeni para yuttuğunu anlattı. 'Bu durumlar ani ve ciddi hayati sonuçları ortaya çıkarabilir' diye konuşan Prof. Dr. Akçam, ailelere önemli uyarıda bulundu. Akçam, şu ifadeleri kullandı:

'Damara denk gelebilir ve yırtılmaya neden olursa ani kan kaybı yaşanabilir. Organda tıkanıklığa, delinmeye, enfeksiyona yol açıp zehirlenme yaşanabilir. Yemek borusuna kaçtıysa ani boğulma, oksijensiz kalmaya bağlı ölümle bile karşılaşabiliriz. Kapıdan, ameliyathaneye alıp cismin süratle çıkarılmasıyla hayata döndürülen vakalarımız da oldu.'

Küçük çocuklara takılan takılarda tehlike.

Küçük çocuklara takılan takılarda tehlike.

Dr. Akçam, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Etrafta metal para, mıknatıs, toka bırakılıyor, küçük çocukların omuzlarına ya da boynuna çeşitli takı takılıyor. Çatal iğne iliştiriliyor. Çocuk bunları tutup çekmeye ve ağzına götürmeye meyillidir. Bu şekilde çok vakayla karşılaştık. Bu tür durumlara dikkat edilmesini öneriyoruz. Özellikle çocuğun ulaşabileceği yerlerde temizlik malzemesi bırakılmamalı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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