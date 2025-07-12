Ameliyatla Mideden Çıkardığı Yanlışlıkla Yutulan Cisimlerden Koleksiyon Yapan Doktor

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölüm Dalı Başkan olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Akçam'ın koleksiyonunda ideden ya da nefes borusundan çıkartılan yabancı cisimler arasında para, toka, çivi, çatal iğne, küpe, yüzük, karabina, pil, oyuncak yer aldı. Prof. Dr. Akçam, Yabancı cisim yutma ya da nefes borusuna kaçma şikayetiyle gelen hastaların çoğunlukla çocuklar olduğunu belirtti. 10 yılda yaklaşık 350 çocuktan yabancı cisim çıkardığını söyleyen Akçam, 'Yemek borusunda cisim takılı kaldığı için yemek yiyemeyen, salyası devamlı dışarıya akan veya nefes borusuna kaçıp devamlı öksürük, solunum sıkıntısı olan çocuklarla karşılaşıyoruz' dedi.