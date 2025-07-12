Ameliyatla Mideden Çıkardığı Yanlışlıkla Yutulan Cisimlerden Koleksiyon Yapan Doktor
Prof. Dr. Mustafa Akçam, ameliyatla mide ve soluk borusundan çıkarttığı yanlışlıkla yutulan para, mıknatıs, toka, çivi, çatal iğne, küpe, yüzük, pil, oyuncaklardan koleksiyon yaptı. Prof. Dr. Akçam, en çok yürümeye yeni başlayan çocukların yabancı cisim yutması vakasıyla karşılaştıklarını belirtti.
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Bu koleksiyon başka bir şeye benzemiyor! Mustafa Akçam, hastalarının yuttuğu ve operasyonla çıkarttığı cisimlerden koleksiyon yaptı.
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"Çocuklar sıklıkla madeni para yutuyor."
Küçük çocuklara takılan takılarda tehlike.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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