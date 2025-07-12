Bu Kadarına da Pes! Dünyanın Dört Bir Yanında Yasaklanmış 10 Tuhaf Şey
Yasak deyince akla genelde alkol, sigara ya da hız sınırı gelir. Ama bazı ülkeler öyle sıra dışı şeyleri yasaklamış ki, duyunca şaşırmamak elde değil. Kimisi sağlık gerekçesiyle, kimisi siyasi sebeplerle, kimisi ise tamamen kültürel endişelerle uygulanıyor. Aralarında çok tanıdık şeyler de var. Ketçaptan dantelli iç çamaşırına kadar uzanan bu garip listeye göz atmadan geçmeyin. Hazırsanız başlayalım...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Avustralya’da Gürültü Saatle Yasaklı .. Dünya'nın genelinde uygulanmalı 👍
Bizim ülkemizi yazmamışsın ben söyleyeyim bari bizde de hak aramak suç adın teröriste çıkıyor