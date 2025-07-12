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Bu Kadarına da Pes! Dünyanın Dört Bir Yanında Yasaklanmış 10 Tuhaf Şey

Bu Kadarına da Pes! Dünyanın Dört Bir Yanında Yasaklanmış 10 Tuhaf Şey

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.07.2025 - 12:24

Yasak deyince akla genelde alkol, sigara ya da hız sınırı gelir. Ama bazı ülkeler öyle sıra dışı şeyleri yasaklamış ki, duyunca şaşırmamak elde değil. Kimisi sağlık gerekçesiyle, kimisi siyasi sebeplerle, kimisi ise tamamen kültürel endişelerle uygulanıyor. Aralarında çok tanıdık şeyler de var. Ketçaptan dantelli iç çamaşırına kadar uzanan bu garip listeye göz atmadan geçmeyin. Hazırsanız başlayalım...

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Kanada’da Bebek Yürüteci Kullanmak Suç

Kanada’da Bebek Yürüteci Kullanmak Suç

2004 yılından bu yana Kanada’da bebek yürüteci kullanmak yasak. Amaç çocuk güvenliği. Bebeklerin yürüme sürecini kendi doğal akışında öğrenmesi teşvik ediliyor. Hatta bir yürüteç bulundurmak ya da satmak bile 100.000 dolara kadar para cezasına neden olabiliyor.

Fransa’da Ketçap ve Mayonez Serbest Değil

Fransa'da devlet okullarında ketçap, mayonez ve vinaigrette gibi soslar sınırlı şekilde sunulabiliyor. Amaç, öğrencilere daha sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazandırmak. Yasaya göre bu tür soslar yemekle birlikte ölçülü şekilde servis edilebiliyor; serbest erişim kesinlikle yasak.

Japonya’da Bel Ölçüsü Yasayla Belirleniyor

Japonya’da Bel Ölçüsü Yasayla Belirleniyor

Japonya’da 40-74 yaş arası çalışanların bel çevresi düzenli olarak ölçülüyor. Eğer hükümetin belirlediği sınırı geçerseniz “diyet danışmanlığına” yönlendiriliyorsunuz. Kilo kontrolü sağlanamazsa, çalıştığınız şirket de ceza alabiliyor. Şişmanlık burada sadece sağlık değil, yasal bir konu.

Rusya’da Dantelli İç Çamaşırı Satışı Yasak

2013’te yürürlüğe giren düzenlemeyle, Rusya, Belarus ve Kazakistan’da yüzde 6’dan az pamuk içeren iç çamaşırları yasaklandı. Sebep? Dantelin hava geçirmemesi ve hijyen riski oluşturması. Bu yüzden raflarda dantelli iç çamaşırı görmek neredeyse imkansız.

Tibet’te Reenkarnasyon İçin Hükümetten İzin Şart

Tibet’te Reenkarnasyon İçin Hükümetten İzin Şart

Tibetli Budist rahiplerin yeniden doğabilmeleri için Çin hükümetinden izin almaları gerekiyor. 2007’de çıkan bu yasa, uygulamada zor olsa da, Pekin yönetiminin Dalai Lama gibi dini figürlerin toplum üzerindeki etkisini azaltma çabası olarak görülüyor.

Singapur’da Sakız Çiğnemek Yasak

Singapur’un sokaklarının bu kadar temiz olmasının bir sebebi de bu. Sakız ithalatı ve çiğnemek, 100.000 SGD’ye kadar para cezası ve hapisle sonuçlanabiliyor. Yalnızca medikal kullanım için özel sakızlara sınırlı izin veriliyor.

Avustralya’da Gürültü Saatle Yasaklı

Victoria eyaletinde, özellikle geceleri yüksek sesle müzik açmak ya da bağırmak yasak. Good Friday günü ise tüm gün boyunca gürültü yapmak tamamen yasak. Cezalarla karşılaşmamak için sessizliği korumak şart.

Roma’da Japon Balığı Cam Fanusta Yaşayamaz

İtalya’nın başkenti Roma’da Japon Balığı beslemek serbest ama cam fanusta değil. Cam fanuslar oksijen akışını sınırladığı ve balığın kör olmasına neden olabildiği için yasaklandı. Ayrıca herhangi bir hayvanın hediye ya da ödül olarak verilmesi de yasaklar arasında.

Almanya’da Otobanda Benzinin Bitmesi Suç

Almanya’da Otobanda Benzinin Bitmesi Suç

Almanya'nın meşhur otobanlarında aracınızın benzini bitip yolda kalmanız ciddi bir sorun. Çünkü otobanda durmak yasak. Yani sadece kaza değil, yakıt bitmesi bile cezaya neden olabiliyor. Hatta aracı terk edip yürümek de yasaklar arasında. Kurallara uymayanlar 100 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

ABD’de Kinder Sürpriz Yumurtaları Yasak

Tatlı görünümlerine rağmen Kinder Sürpriz çikolata yumurtaları ABD’de yasak. İçinde oyuncak parça bulunduğu için boğulma tehlikesi yaratabileceği gerekçesiyle ülkeye sokulması bile yasadışı. Hatta Kanada’dan gelirken valizinde Kinder yumurtası taşıyan bazı yolcular havalimanında sorguya alınmış bile.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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withlove~

Avustralya’da Gürültü Saatle Yasaklı .. Dünya'nın genelinde uygulanmalı 👍

Romeo

Bizim ülkemizi yazmamışsın ben söyleyeyim bari bizde de hak aramak suç adın teröriste çıkıyor