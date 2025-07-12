Bu Kadarına da Pes! Dünyanın Dört Bir Yanında Yasaklanmış 10 Tuhaf Şey

2004 yılından bu yana Kanada’da bebek yürüteci kullanmak yasak. Amaç çocuk güvenliği. Bebeklerin yürüme sürecini kendi doğal akışında öğrenmesi teşvik ediliyor. Hatta bir yürüteç bulundurmak ya da satmak bile 100.000 dolara kadar para cezasına neden olabiliyor.

Fransa’da Ketçap ve Mayonez Serbest Değil

Fransa'da devlet okullarında ketçap, mayonez ve vinaigrette gibi soslar sınırlı şekilde sunulabiliyor. Amaç, öğrencilere daha sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazandırmak. Yasaya göre bu tür soslar yemekle birlikte ölçülü şekilde servis edilebiliyor; serbest erişim kesinlikle yasak.