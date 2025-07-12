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Aniden Fırlayan Kapak Kör Etti! ABD'de 850 Bin Su Şişesi Toplatılıyor

Aniden Fırlayan Kapak Kör Etti! ABD'de 850 Bin Su Şişesi Toplatılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.07.2025 - 10:54

ABD’nin en ünlü perakende zinciri Walmart, yaklaşık 850 bin su şişesini geri çağırdı. Nedeni ise ‘aniden fırlayan kapakların kör etme riski’. Paslanmaz çelik su şişesini satın alan iki tüketici şişeleri açarken kapakların yüzlerine fırlamaları sonucu kalıcı görme kaybı yaşadı. Şirket, ellerinde bu şişelerden bulunanların kullanmaması konusunda uyarı yaptı.

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Bu su şişesini kullanan üç tüketici yaralandı!

Bu su şişesini kullanan üç tüketici yaralandı!

ABD’nin ve dünyanın önde gelen perakende mağazası Walmart, Ozark Trail marka su şişelerini geri çağırma kararı aldı. 850 bin su şişesi güvenlik gerekçesiyle geri çağrıldı. Nedeni ise iki tüketicide görme kaybı yaşanması. Üç tüketici şişeleri açarken aniden fırlayan kapak nedeniyle darbe aldı. İki kişi kalıcı görme kaybı yaşadı. Walmart ise beklenmedik şekilde tüketicilere çarpabileceği gerekçesiyle ürünleri geri çağırdı.

Gazlı içecekler, meyve suyu ve çabuk bozulan içecekler su şişesinde uzun süre saklanırsa tehlike doğurabilir.

Gazlı içecekler, meyve suyu ve çabuk bozulan içecekler su şişesinde uzun süre saklanırsa tehlike doğurabilir.

ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu’nun perşembe günü yayınladığı bir duyuruya göre, bu ürünler “ciddi darbe ve yırtılma tehlikesi” oluşturuyor.

Tüketici Ürünleri Güvenlik Konseyi’nin (CPSC) açıklamasına göre, yaşanılan bu skandalı nedeni bir tüketicinin ‘içeride uzun süre yiyecek, gazlı içecek veya meyve suyu ya da süt gibi çabuk bozulan içecekler saklandıktan sonra’ şişeleri açmaya çalışması durumunda kapağın zorla fırlayabilmesi olarak belirtildi.

Su şişesini satın alanların Walmart mağazalarına götürdüğü takdirde ödediği ücreti geri alabileceği vurgulandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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