Aniden Fırlayan Kapak Kör Etti! ABD'de 850 Bin Su Şişesi Toplatılıyor

ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu’nun perşembe günü yayınladığı bir duyuruya göre, bu ürünler “ciddi darbe ve yırtılma tehlikesi” oluşturuyor.

Tüketici Ürünleri Güvenlik Konseyi’nin (CPSC) açıklamasına göre, yaşanılan bu skandalı nedeni bir tüketicinin ‘içeride uzun süre yiyecek, gazlı içecek veya meyve suyu ya da süt gibi çabuk bozulan içecekler saklandıktan sonra’ şişeleri açmaya çalışması durumunda kapağın zorla fırlayabilmesi olarak belirtildi.

Su şişesini satın alanların Walmart mağazalarına götürdüğü takdirde ödediği ücreti geri alabileceği vurgulandı.