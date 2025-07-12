Aniden Fırlayan Kapak Kör Etti! ABD'de 850 Bin Su Şişesi Toplatılıyor
ABD’nin en ünlü perakende zinciri Walmart, yaklaşık 850 bin su şişesini geri çağırdı. Nedeni ise ‘aniden fırlayan kapakların kör etme riski’. Paslanmaz çelik su şişesini satın alan iki tüketici şişeleri açarken kapakların yüzlerine fırlamaları sonucu kalıcı görme kaybı yaşadı. Şirket, ellerinde bu şişelerden bulunanların kullanmaması konusunda uyarı yaptı.
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Bu su şişesini kullanan üç tüketici yaralandı!
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Gazlı içecekler, meyve suyu ve çabuk bozulan içecekler su şişesinde uzun süre saklanırsa tehlike doğurabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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