Maaşı Duyan Şoke Oldu! Meta, Apple'ın Yapay Zeka Mühendisine Servet Teklif Etti

Facebook’un kurucusu ve dünyanın en zengin üçüncü ismi Mark Zuckerberg’in yapay zeka şirketi Meta, rakibi Apple’ı çok kızdıracak bir hamlede bulundu. Sektörde eşi benzeri görülmemiş yetenek avcılığına çıkan Meta, ilk olarak rakibi OpenAI'den en iyi yapay zeka uzmanlarını bünyesine katmıştı. Şimdi ise Meta, bir diğer rakibi Apple'dan bomba transfeR gerçekleştirdi. Meta, yapay zeka mühendisi Ruoming Pang'a adeta servet teklif etti. İşte duyanları şoke edecek o maaş teklifi!

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