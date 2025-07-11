onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Maaşı Duyan Şoke Oldu! Meta, Apple'ın Yapay Zeka Mühendisine Servet Teklif Etti

Maaşı Duyan Şoke Oldu! Meta, Apple'ın Yapay Zeka Mühendisine Servet Teklif Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.07.2025 - 18:46

Facebook’un kurucusu ve dünyanın en zengin üçüncü ismi Mark Zuckerberg’in yapay zeka şirketi Meta, rakibi Apple’ı çok kızdıracak bir hamlede bulundu. Sektörde eşi benzeri görülmemiş yetenek avcılığına çıkan Meta, ilk olarak rakibi OpenAI'den en iyi yapay zeka uzmanlarını bünyesine katmıştı. Şimdi ise Meta, bir diğer rakibi Apple'dan bomba transfeR gerçekleştirdi. Meta, yapay zeka mühendisi Ruoming Pang'a adeta servet teklif etti. İşte duyanları şoke edecek o maaş teklifi!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meta ve Apple’ın paylaşamadığı o kişi yapay zeka mühendisi Ruoming Pang!

Meta ve Apple’ın paylaşamadığı o kişi yapay zeka mühendisi Ruoming Pang!

Ruoming Pang, 2021 yılında Google’dan ayrılarak Apple’a katıldı. Siri ve diğer cihaz içi özellikleri için yapay zeka modelleri geliştiren Pang, 100’den fazla mühendisten oluşan bir ekibin lideri. Yapay zeka mühendisi Pang ve ekibi Apple’ın yapay zeka süreçlerinde önemli rol oynuyor.

Ruoming Pang kimdir?

Ruoming Pang, yapay zeka şirketlerinin gözde mühendislerinden biri. 'Seçkin mühendis' olarak nitelendirilen Pang, aynı zamanda 'mükemmel yazılım becerilerin sahip biri' olarak tanımlanıyor.

Pang, 2006 yılında Princeton'tan mezun oldu. 15 yıl boyunca Google'da baş yazılım mühendisi olarak çalıştı.

Şirketlerin peşinden koştuğu Ruoming Pang, adeta Meta ve Apple arasında kriz çıkardı.

Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu Meta, yapay zeka mühendisine şok eden maaş teklifinde bulundu: 200 milyon dolar!

Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu Meta, yapay zeka mühendisine şok eden maaş teklifinde bulundu: 200 milyon dolar!

Mark Zuckerberg’in yapay zeka şirketi Meta, hamle üzerine hamle gerçekleştiriyor. Geçen haftalarda ChatGPT’nin sahibi OpenAI’dan üst düzey transfer yapan Meta, şimdi gözünü Apple’ın başarılı mühendislerine dikti.

Meta, Pang’a tam 200 milyon dolar maaş teklifinde bulundu. Pang’ın ise Meta’nın bu teklifini kabul ettiği bildirildi. Bu maaş teklifi dünyanın en yüksek maaşı listesine girdi. Yapay zeka mühendisi Pang, Meta’nın ‘süper zeka’ laboratuvarında üst düzey görevde yer alacak. Ancak bu departman oldukça gizli tutuluyor. Yapay zeka sistemlerini geliştirmeyi hedefleyen Meta, bu yarışın en önünde yer almayı hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın