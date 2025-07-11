Maaşı Duyan Şoke Oldu! Meta, Apple'ın Yapay Zeka Mühendisine Servet Teklif Etti
Facebook’un kurucusu ve dünyanın en zengin üçüncü ismi Mark Zuckerberg’in yapay zeka şirketi Meta, rakibi Apple’ı çok kızdıracak bir hamlede bulundu. Sektörde eşi benzeri görülmemiş yetenek avcılığına çıkan Meta, ilk olarak rakibi OpenAI'den en iyi yapay zeka uzmanlarını bünyesine katmıştı. Şimdi ise Meta, bir diğer rakibi Apple'dan bomba transfeR gerçekleştirdi. Meta, yapay zeka mühendisi Ruoming Pang'a adeta servet teklif etti. İşte duyanları şoke edecek o maaş teklifi!
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Meta ve Apple’ın paylaşamadığı o kişi yapay zeka mühendisi Ruoming Pang!
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Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu Meta, yapay zeka mühendisine şok eden maaş teklifinde bulundu: 200 milyon dolar!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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