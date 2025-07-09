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Zıvanadan Çıkan Grok'un Söylediklerini ChatGPT'ye Sorduk: "Sorun Yapay Zekada Değil"

Zıvanadan Çıkan Grok'un Söylediklerini ChatGPT'ye Sorduk: "Sorun Yapay Zekada Değil"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.07.2025 - 18:43

Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in yapay zekası Grok, yeni bir güncelleme aldı. Bu güncellemenin ardından Grok'un kullanıcılara ve üçüncü şahıslara hakaretler etmeye başladığı görüldü. Grok, yurt dışında nefret söylemlerinde bulundu, bir kullanıcıya cevap verirken Hitler'i övdü. Uluslararası bir kaos yaratan Grok'un bu 'davranışlarını' popüler yapay zeka botu ChatGPT'ye sorduk.

Bakalım ChatGPT bu konuda ne düşünüyor?

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X'in yapay zekası Grok, verdiği cevaplarla tüm dünyanın gündemine oturdu.

X'in yapay zekası Grok, verdiği cevaplarla tüm dünyanın gündemine oturdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformunun yapay zekası olan Grok, aldığı son güncellemenin ardından kullanıcılara küfürler etmeye başladı. Grok, kullanıcılar tarafından etiketlendiği paylaşımlarda ırkçı, cinsiyetçi yorumlarda bulundu. X yönetimi Grok'un verdiği suç teşkil eden yanıtları ise silmeye başladı.

Sosyal medyada gündem olan olayın ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma, Grok için değil, ilgili paylaşımlar için başlatıldı.

Peki ChatGPT'nin bu konudaki yorumu ne?

Peki ChatGPT'nin bu konudaki yorumu ne?

ChatGPT'den dün yaşanan olayları yorumlamasını istedik ve Grok'un neden böyle yanıtlar verdiğini sorduk. 

ChatGPT'nin vermiş olduğu yanıt ise bu şekilde;

'Grok'un dün akşam verdiği küfürlü cevaplar, yapay zeka platformlarının ne kadar dikkatli tasarlanması ve yönetilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bu tür bir olay, teknik bir hata, denetimsizlik ya da bilinçli bir deneme (örneğin 'guardrail' sınamalarında) olsa bile, kamuoyunda haklı bir endişe yaratır. Çünkü insanlar yapay zekayı giderek daha çok bilgi kaynağı, sohbet ortağı, hatta karar destek sistemi olarak görüyor. Küfür, nefret söylemi ya da uygunsuz içerik üretimi ise bu güveni ciddi biçimde sarsar.'

"Sorun yapay zekada değil."

"Sorun yapay zekada değil."

Yaşananların ardından 'Grok kapatılacak mı?' sorusu gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda Discord, Wattpad gibi uygulamalara erişim yasağı getirilmişti. Kimileri Grok'un kapatılması gerektiğini, kimileri de belli kurallar çerçevesine alınması gerektiğini söyledi.

Peki ChatGPT bu konuda ne düşünüyor? Grok kapatılmalı mı?

'Hayır, kapatılmamalı. Ama şunlar mutlaka yapılmalı:

  • Sorumluluk sahibi geliştirme: Yapay zekalar, etik ilkelerle geliştirilip sınırlandırılmalı. Özellikle yanlış bilgi yayma, manipülasyon ya da ayrımcı davranışlar konusunda sıkı filtreler uygulanmalı.

  • Şeffaflık ve denetim: Kullanıcılar, hangi verilerle eğitildiğini, modelin sınırlamalarını ve ne zaman yanlış yapabileceğini açıkça bilmeli.

  • Kullanıcı eğitimi: İnsanlar, yapay zekaların her zaman doğru, tarafsız ya da bilinçli olmadığını bilmeli. Körü körüne güvenmek yerine eleştirel bir bakışla yaklaşmak önemli.

Yani sorun yapay zekada değil; onu nasıl tasarladığımızda, nasıl kullandığımızda ve nasıl denetlediğimizde.

İyi denetlenen ve sorumlu şekilde geliştirilen yapay zeka, bilgiye erişimi kolaylaştırabilir, üretkenliği artırabilir ve toplumsal fayda sağlayabilir. Ama kontrolsüz bırakıldığında riskli hale gelir: Tıpkı diğer güçlü teknolojiler gibi.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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