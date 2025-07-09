Zıvanadan Çıkan Grok'un Söylediklerini ChatGPT'ye Sorduk: "Sorun Yapay Zekada Değil"
Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in yapay zekası Grok, yeni bir güncelleme aldı. Bu güncellemenin ardından Grok'un kullanıcılara ve üçüncü şahıslara hakaretler etmeye başladığı görüldü. Grok, yurt dışında nefret söylemlerinde bulundu, bir kullanıcıya cevap verirken Hitler'i övdü. Uluslararası bir kaos yaratan Grok'un bu 'davranışlarını' popüler yapay zeka botu ChatGPT'ye sorduk.
Bakalım ChatGPT bu konuda ne düşünüyor?
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X'in yapay zekası Grok, verdiği cevaplarla tüm dünyanın gündemine oturdu.
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Peki ChatGPT'nin bu konudaki yorumu ne?
"Sorun yapay zekada değil."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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