Zıvanadan Çıkan Grok'un Söylediklerini ChatGPT'ye Sorduk: "Sorun Yapay Zekada Değil"

Yaşananların ardından 'Grok kapatılacak mı?' sorusu gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda Discord, Wattpad gibi uygulamalara erişim yasağı getirilmişti. Kimileri Grok'un kapatılması gerektiğini, kimileri de belli kurallar çerçevesine alınması gerektiğini söyledi.

Peki ChatGPT bu konuda ne düşünüyor? Grok kapatılmalı mı?

'Hayır, kapatılmamalı. Ama şunlar mutlaka yapılmalı:

Sorumluluk sahibi geliştirme : Yapay zekalar, etik ilkelerle geliştirilip sınırlandırılmalı. Özellikle yanlış bilgi yayma, manipülasyon ya da ayrımcı davranışlar konusunda sıkı filtreler uygulanmalı.

Şeffaflık ve denetim : Kullanıcılar, hangi verilerle eğitildiğini, modelin sınırlamalarını ve ne zaman yanlış yapabileceğini açıkça bilmeli.

Kullanıcı eğitimi: İnsanlar, yapay zekaların her zaman doğru, tarafsız ya da bilinçli olmadığını bilmeli. Körü körüne güvenmek yerine eleştirel bir bakışla yaklaşmak önemli.

Yani sorun yapay zekada değil; onu nasıl tasarladığımızda, nasıl kullandığımızda ve nasıl denetlediğimizde.

İyi denetlenen ve sorumlu şekilde geliştirilen yapay zeka, bilgiye erişimi kolaylaştırabilir, üretkenliği artırabilir ve toplumsal fayda sağlayabilir. Ama kontrolsüz bırakıldığında riskli hale gelir: Tıpkı diğer güçlü teknolojiler gibi.'

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