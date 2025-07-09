onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Ettiği Küfürler Nedeniyle Erişim Engeli Gelmesi Beklenen Grok Hakkında Açıklama

Ettiği Küfürler Nedeniyle Erişim Engeli Gelmesi Beklenen Grok Hakkında Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.07.2025 - 13:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Grok için engelleme kararı olmadığını ancak gerekirse yasaklanacağını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zeka Grok'un; Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaretleri üzerine harekete geçildi.

Yapay zeka Grok'un; Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaretleri üzerine harekete geçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlattı. Suç teşkil eden paylaşım ve hesaplara erişim engeli kararı aldırıldığı öğrenildi. Grok'un X hesabından yapılan açıklamada, uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı belirtildi.

Bakan Uraloğlu: "Gerekirse yasaklanır!"

Bakan Uraloğlu: "Gerekirse yasaklanır!"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Grok için engelleme kararı olmadığını ama gerekirse yasaklanacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu X ile görüşüldüğünü ve 50'den fazla içerik kaldırma kararının şirkete iletildiğini belirtti

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın