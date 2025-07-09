Ettiği Küfürler Nedeniyle Erişim Engeli Gelmesi Beklenen Grok Hakkında Açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Grok için engelleme kararı olmadığını ancak gerekirse yasaklanacağını söyledi.
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Yapay zeka Grok'un; Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaretleri üzerine harekete geçildi.
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Bakan Uraloğlu: "Gerekirse yasaklanır!"
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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