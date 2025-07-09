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Grok mu Etkiledi? X'in İki Yıllık CEO'su Linda Yaccarino İstifa Etti

Grok mu Etkiledi? X'in İki Yıllık CEO'su Linda Yaccarino İstifa Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.07.2025 - 18:06

Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X, Elon Musk'ın satın alımından sonra çok büyük değişiklikler yaşadı. Son olarak X'e Grok isimli yapay zeka entegre edilmiş ve milyonlarca kullanıcı Grok'u kullanmaya başlamıştı. 8 Temmuz tarihinde Grok, kullanıcılara küfürlü cevaplar vermeye, ırkçı söylemlerde bulunmaya başladı. 

Son olarak X'in iki yıllık CEO'su Linda Yaccarino'nun istifa ettiği öğrenildi.

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Grok'ta yaşananlar tüm dünyanın gündemine oturdu.

Grok'ta yaşananlar tüm dünyanın gündemine oturdu.

X'in yapay zekası Grok'ta 4 Temmuz'da geliştirmeler yapıldı. Bu geliştirmelerde, köklü değişiklikler olacağı ve daha agresif bir tarz benimseneceği belirtildi. Bu güncellemenin ardından, Grok verdiği cevaplarda hakaretler savurmaya başladı. 

Grok, eski versiyonların aksine kullanıcılara ve üçüncü şahıslara hakaretlerde bulundu, ırkçı ve cinsiyetçi yorumlar yaptı. Dünya çapında herkesin dikkatini çeken bu paylaşımlara soruşturma başlatıldı.

X'in CEO'su Linda Yaccarino istifa etti.

X'in CEO'su Linda Yaccarino istifa etti.

X CEO’su Linda Yaccarino, iki yıllık görev süresinin ardından istifasını duyurdu.

Yaccarino, X’te paylaştığı duyuruda Elon Musk’a 'ifade özgürlüğünü koruma, şirketi toparlama ve X’i Her Şey Uygulaması’na dönüştürme' sorumluluğunu kendisine emanet ettiği için teşekkürlerini sundu. X'in geleceğinin çok daha parlak olduğunu söyleyen Yaccarino'nun Grok'ta yaşanan olaylardan sonra mı böyle bir karar aldığı ise bilinmiyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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