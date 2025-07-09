Grok mu Etkiledi? X'in İki Yıllık CEO'su Linda Yaccarino İstifa Etti

X CEO’su Linda Yaccarino, iki yıllık görev süresinin ardından istifasını duyurdu.

Yaccarino, X’te paylaştığı duyuruda Elon Musk’a 'ifade özgürlüğünü koruma, şirketi toparlama ve X’i Her Şey Uygulaması’na dönüştürme' sorumluluğunu kendisine emanet ettiği için teşekkürlerini sundu. X'in geleceğinin çok daha parlak olduğunu söyleyen Yaccarino'nun Grok'ta yaşanan olaylardan sonra mı böyle bir karar aldığı ise bilinmiyor.