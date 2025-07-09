Grok mu Etkiledi? X'in İki Yıllık CEO'su Linda Yaccarino İstifa Etti
Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X, Elon Musk'ın satın alımından sonra çok büyük değişiklikler yaşadı. Son olarak X'e Grok isimli yapay zeka entegre edilmiş ve milyonlarca kullanıcı Grok'u kullanmaya başlamıştı. 8 Temmuz tarihinde Grok, kullanıcılara küfürlü cevaplar vermeye, ırkçı söylemlerde bulunmaya başladı.
Son olarak X'in iki yıllık CEO'su Linda Yaccarino'nun istifa ettiği öğrenildi.
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Grok'ta yaşananlar tüm dünyanın gündemine oturdu.
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X'in CEO'su Linda Yaccarino istifa etti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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