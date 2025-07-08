onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok Hakkında Soruşturma Başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok Hakkında Soruşturma Başlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.07.2025 - 01:02

Elon Musk'ın satın aldığı eski adı Twitter yeni adı X'in yapay zeka platformu Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Yapay zeka platformu son güncellemenin ardından kullanıcılara ve üçüncü şahıslara hakaretler etmeye ve yurt dışında nefret söylemlerinde bulunmaya başlamıştu. Pointer'ın haberine göre yapay zeka botuna erişim engeli gelebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pointer'ın haberine göre yapay zeka botu Grok'a erişim engeli gelmesi bekleniyor.

Pointer'ın haberine göre yapay zeka botu Grok'a erişim engeli gelmesi bekleniyor.

4 Temmuz'da yapılan geliştirmede köklü değişiklikler olacağı, 'duyar karşıtı' ve daha agresif bir tarz benimseneceği belirtilmişti. Dünyadaki X kullanıcıları Grok'un eski versiyonların aksine kullanıcılara ve üçüncü şahıslara hakaretlerde bulunduğu hatta ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı gibi suçlar işlediğini de deneyimledi.

Kararın ardında Grok tarafından paylaşılan cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar olduğu da iddia ediliyor.

X yönetiminin Grok'un verdiği suç teşkil eden yanıtları sildiği de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Grok'un hakaret, kırıcı söylem gibi eylemlerde bulunması sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilmişti

Sosyal medya tepkileri ise şöyle;

Sosyal medya tepkileri ise şöyle;
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın