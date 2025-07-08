Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok Hakkında Soruşturma Başlattı

4 Temmuz'da yapılan geliştirmede köklü değişiklikler olacağı, 'duyar karşıtı' ve daha agresif bir tarz benimseneceği belirtilmişti. Dünyadaki X kullanıcıları Grok'un eski versiyonların aksine kullanıcılara ve üçüncü şahıslara hakaretlerde bulunduğu hatta ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı gibi suçlar işlediğini de deneyimledi.

Kararın ardında Grok tarafından paylaşılan cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar olduğu da iddia ediliyor.

X yönetiminin Grok'un verdiği suç teşkil eden yanıtları sildiği de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.