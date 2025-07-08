Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok Hakkında Soruşturma Başlattı
Elon Musk'ın satın aldığı eski adı Twitter yeni adı X'in yapay zeka platformu Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Yapay zeka platformu son güncellemenin ardından kullanıcılara ve üçüncü şahıslara hakaretler etmeye ve yurt dışında nefret söylemlerinde bulunmaya başlamıştu. Pointer'ın haberine göre yapay zeka botuna erişim engeli gelebilir.
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Pointer'ın haberine göre yapay zeka botu Grok'a erişim engeli gelmesi bekleniyor.
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Sosyal medya tepkileri ise şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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