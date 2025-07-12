719 Aday Tam Puan Aldı! "LGS'de Şaibe" İddialarına MEB'den Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) söz konusu iddialara dair açıklama yayımladı. İddiaları yalanlayan MEB'in açıklaması şöyle:

'Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda '719 öğrencimizin tam puan alarak birinci olması' üzerinden, sınav sürecine yönelik asılsız iddialar ve şaibe imaları gündeme getirilmiştir. Bu mesnetsiz iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

2025 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yurt içinde ve yurt dışında öğretmen ve idarecilerimizin yoğun özverisiyle sorunsuz gerçekleştirilmiştir.

Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum hâlinde uygulanmış olup sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınarak akademisyen, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlanmıştır.

Ülke genelindeki 544 okuldan 719 öğrencimizin tam puan aldığı 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Sınavı müteakip kamuoyu, ayrıntılı açıklamalarla Bakanlığımızca bilgilendirilmiş olup gelen bütün itirazlar da titizlikle incelenmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen, öğrencilerimizin ve ailelerimizin duygularını istismar ederek çıkar elde eden bazı art niyetli kişiler, 'Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu, dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz.' tezviratı ile kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp 'Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var.' gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratmaya devam ediyorlar.'