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719 Aday Tam Puan Aldı! "LGS'de Şaibe" İddialarına MEB'den Açıklama

719 Aday Tam Puan Aldı! "LGS'de Şaibe" İddialarına MEB'den Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.07.2025 - 12:34

15 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları dün (11 Temmuz Cuma) açıklandı. 719 aday tüm soruları doğru yanıtladı ve 500 tam puan aldı. 719 öğrencinin tam puan alması sosyal medyada gündem olurken çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları sınavın şaibeli olduğunu ileri sürdü. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan iddialara yönelik açıklama geldi.

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LGS’de 719 adayın 500 tam puan alması ‘şaibe’ iddialarını doğurdu.

LGS’de 719 adayın 500 tam puan alması ‘şaibe’ iddialarını doğurdu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. 719 adayın 500 tam puan aldığı ortaya çıktı. LGS'ye giren adaylar ve eğitmenler bu seneki sınavın oldukça zor olduğunu belirtirken şampiyon sayısının rekor seviyede olması pek çok iddiayı da beraberinde getirdi. Sosyal medyada şaibe iddiaları gündeme geldi.

MEB'den "şaibe" iddialarına yanıt geldi.

MEB'den "şaibe" iddialarına yanıt geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) söz konusu iddialara dair açıklama yayımladı. İddiaları yalanlayan MEB'in açıklaması şöyle:

'Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda '719 öğrencimizin tam puan alarak birinci olması' üzerinden, sınav sürecine yönelik asılsız iddialar ve şaibe imaları gündeme getirilmiştir. Bu mesnetsiz iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

2025 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yurt içinde ve yurt dışında öğretmen ve idarecilerimizin yoğun özverisiyle sorunsuz gerçekleştirilmiştir.

Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum hâlinde uygulanmış olup sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınarak akademisyen, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlanmıştır.

Ülke genelindeki 544 okuldan 719 öğrencimizin tam puan aldığı 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Sınavı müteakip kamuoyu, ayrıntılı açıklamalarla Bakanlığımızca bilgilendirilmiş olup gelen bütün itirazlar da titizlikle incelenmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen, öğrencilerimizin ve ailelerimizin duygularını istismar ederek çıkar elde eden bazı art niyetli kişiler, 'Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu, dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz.' tezviratı ile kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp 'Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var.' gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratmaya devam ediyorlar.'

İddialara dair suç duyurusunda bulunuldu.

İddialara dair suç duyurusunda bulunuldu.

'Millî Eğitim Bakanlığı olarak altını bir kez daha çizerek belirtmek isteriz ki LGS dâhil bütün sınavların her aşaması büyük bir titizlik ve özenle yürütülmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hukukunu ve fedakârlıklarını korumak, Bakanlığımızın en önemli önceliğidir.

Bu önemden hareketle mesnetsiz, tutarsız ve iftira dolu tüm bu iddiaları ileri sürenleri bir kez daha empati yaparak duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Bu iddialarla ülke gündemini meşgul ederek çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın ve çıkar elde etmeye çalışmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünüp değerlendirmelerini tavsiye ederiz.

Gelinen aşamada tüm açıklamalarımıza rağmen kamuoyunu yanıltıcı bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulduğunu da paylaşmak isteriz.

Sürece ilişkin olarak öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin alın terine ve başarılarına gölge düşürecek yanlış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.'

"LGS'de şaibe" iddiaları şöyle oldu:

"LGS'de şaibe" iddiaları şöyle oldu:
twitter.com

Muharrem İnce, iddiaları X hesabına taşıyarak şu paylaşımı yaptı:

'MEB’in yaptığı LGS’den pis kokular geliyor. Son 5 yılın en zor sınavı olduğu söylenen sınavdan rekor sayıda, 719 birinci çıkmış. MEB’in derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu birinciler hangi illerden ve hangi okullardan?'

"Eğitim yuvalarına yapılmış darbedir."

"Eğitim yuvalarına yapılmış darbedir."
twitter.com

'Bu Robert Kolej’i, Üsküdar Amerikan’ı, Alman Lisesini, İstanbul Erkek’i, Kabataş Erkek’i, Fen Liselerini ele geçirme operasyonudur! Bu Türkiye’nin parlak zekalarının yetiştiği eğitim yuvalarına yapılmış bir darbedir!'

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"Kuşkuyu beraberinde getirdi."

"Kuşkuyu beraberinde getirdi."
twitter.com

'Bu yıl yapılan LGS’nin sonuçları pek çok soru işaretini ve kuşkuyu da beraberinde getirdi.

719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 

Bu inanılmaz sonuçları nasıl izah ediyorsunuz?

Tam puan alanların illere ve okullara göre dağılımı nedir?

Son 10 yılda tam puan alanların illere, okullara ve yıllara göre dağılımı nedir?

Bunlara cevap verebilirlerse neyin ne olduğu konusunda ciddi bir fikrimiz olacak!'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'LGS sonuçlandı, 719 birinci çıktı! Sınavın yapıldığı sekiz yılın en yüksek birinci sayısı! Bunun, sınav devam ederken kitapçıkların Whatsapp gruplarında yayınlanmasıyla ilişkisi nedir diyerek, soru önergesi verdim. 👇

Birinci olan öğrencilerin il, ilçe ve okul bazında dağılımları nedir?

Sınav devam ederken LGS kitapçıklarını paylaşan kişiler kimlerdir?

Öğretmenlerin bile sınav sonunda görebildiği ve sınavın ertesi günü elde edebileceği kitapçığın pdf dosyası olarak paylaşılabiliyor olması, sınav güvenliğinin sağlanmadığının göstergesi değil midir?'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'MEB’in yaptığı Lise Geçiş Sınavı’nda (LGS) aynı anda 719 birinci çıkması, hilesiz yapılan bir sınav açısından imkansızdır. 

Nokta.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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