719 Aday Tam Puan Aldı! "LGS'de Şaibe" İddialarına MEB'den Açıklama
15 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları dün (11 Temmuz Cuma) açıklandı. 719 aday tüm soruları doğru yanıtladı ve 500 tam puan aldı. 719 öğrencinin tam puan alması sosyal medyada gündem olurken çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları sınavın şaibeli olduğunu ileri sürdü. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan iddialara yönelik açıklama geldi.
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LGS’de 719 adayın 500 tam puan alması ‘şaibe’ iddialarını doğurdu.
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MEB'den "şaibe" iddialarına yanıt geldi.
İddialara dair suç duyurusunda bulunuldu.
"LGS'de şaibe" iddiaları şöyle oldu:
"Eğitim yuvalarına yapılmış darbedir."
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"Kuşkuyu beraberinde getirdi."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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