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Tarihi Konuşma Yapacağı Söylenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Mesaj Verdi?

Tarihi Konuşma Yapacağı Söylenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Mesaj Verdi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.07.2025 - 11:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 Temmuz Cumartesi günü, AKP istişare kampında tarihi konuşma yapacağı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından gözler Erdoğan’ın vereceği mesaja çevrildi. Erdoğan beklenen açıklamayı saat 10.00 itibarıyla gerçekleştirdi. PKK'nın 11 Temmuz Cuma günü silah bırakmasına değinen Erdoğan, 'Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Bugün unutmayın yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz güçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye'de PKK'nın silah bırakmasıyla başlayan yeni sürece dair mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye'de PKK'nın silah bırakmasıyla başlayan yeni sürece dair mesajlar verdi.

PKK, 11 Temmuz Cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin istişare kampının açılışında PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 'Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak' dedi.

Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

'Bundan 47 yıl önce 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. Bu saldırılarda 2 askerimizi şehit verdik, 9 vatandaşımız da yaralandı. Bölücü örgüt bu tarihten itibaren saldırılar düzenledi. Vatanımız ebediyen var olacak, Ay yıldızlı bayrağımız ebediyen özgürce dalgalanacak.

Hukuk ve meşruiyet dışı yöntemler terörü büyüttü, terör örgütüne istismar edeceği elverişli bir zemin sundu. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istirkrarsız hale geldi, ekonomide 2 trilyon doları bulan bir faturayla karşılaştık. Her şeyden önemlisi terör örgütü ülkemizin huzuruna, kardeşliğine çok ağır hasarlar verdi.'

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"Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır."

"Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır."

'Terör örgütü İmralı'nın da çağrısıyla kendisini fesh ettiğini açıkladı, dün de örgüt özellikle bir merasim yaparak silahlarını bıraktı. 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girdi. Türkiye uzun acılı sancılı gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başladı. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 

Büyük Türkiye'nin güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir. Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde göreceksiniz, hiç kimse korkmasın, endişeye kapılmasın, hiç kimsenin aklında soru işareti oluşmasın.'

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"Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz güçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik."

"Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz güçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik."

'Dün atılan adımlar Irak'ta çok farklı sesler meydana getirdi, Suriye'deki Kürt kardeşimizin de huzur içinde yaşaması bizim olmazsa olmazımızdır. Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz güçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik. Derdimiz var, dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre Allah'ın izniyle biz bu engelleri aşacağız. Şunu herkes bilsin ki artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Türkiye kardeşlikle büyüyecek, demokrasiyle güçlenecek. Göreceksiniz çok farklı bir Türkiye'ye en yakın zamanda kavuşacağız. Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Unutmayın çıkış yolu arayan kapıyı ardına kadar açarız. Ama sular tersine akarsa da gereğini yaparız. Kimse tedirgin olmasın.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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