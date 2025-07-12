Tarihi Konuşma Yapacağı Söylenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Mesaj Verdi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 Temmuz Cumartesi günü, AKP istişare kampında tarihi konuşma yapacağı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından gözler Erdoğan’ın vereceği mesaja çevrildi. Erdoğan beklenen açıklamayı saat 10.00 itibarıyla gerçekleştirdi. PKK'nın 11 Temmuz Cuma günü silah bırakmasına değinen Erdoğan, 'Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Bugün unutmayın yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz güçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik' dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye'de PKK'nın silah bırakmasıyla başlayan yeni sürece dair mesajlar verdi.
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"Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır."
"Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz güçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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