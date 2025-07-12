Tarihi Konuşma Yapacağı Söylenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Mesaj Verdi?

PKK, 11 Temmuz Cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin istişare kampının açılışında PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 'Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak' dedi.

Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

'Bundan 47 yıl önce 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. Bu saldırılarda 2 askerimizi şehit verdik, 9 vatandaşımız da yaralandı. Bölücü örgüt bu tarihten itibaren saldırılar düzenledi. Vatanımız ebediyen var olacak, Ay yıldızlı bayrağımız ebediyen özgürce dalgalanacak.

Hukuk ve meşruiyet dışı yöntemler terörü büyüttü, terör örgütüne istismar edeceği elverişli bir zemin sundu. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istirkrarsız hale geldi, ekonomide 2 trilyon doları bulan bir faturayla karşılaştık. Her şeyden önemlisi terör örgütü ülkemizin huzuruna, kardeşliğine çok ağır hasarlar verdi.'

👇🏻