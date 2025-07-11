onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
PKK Bugün Silah Bırakıyor: Süleymaniye’deki Silah Bırakma Hakkında DEM Parti’den Açıklama

PKK Bugün Silah Bırakıyor: Süleymaniye’deki Silah Bırakma Hakkında DEM Parti’den Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.07.2025 - 11:17

Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atılıyor. PKK’nin silah bırakması öncesi DEM Parti’den açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede “Açıklamanın görüntüleri saat 11.45 ile 14.00 arası yayınlanacaktır”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısı ile başlayan süreçte bugün sona gelindi.

Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısı ile başlayan süreçte bugün sona gelindi.

PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor. PKK'nın silah bırakma töreninin gerçekleşeceği alana kalabalık bir konvoy gitti. Silah bırakma törenini takip etmek için ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentine bağlı Dukan ilçesinde gelişmeleri takip ediyor.

KCK, gazetecilerin Süleymaniye’ye bağlı Dukan ilçesindeki bir otelin önünde 11 Temmuz günü toplanmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Çağrının ardından ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci otelin önüne gelerek, gelişmeleri takip etmeye başladı.

Dem Parti silah bırakma organizasyonu hakkında bilgilendirme yaptı.

Dem Parti silah bırakma organizasyonu hakkında bilgilendirme yaptı.

Silah bırakma olayına ilişkin ise DEM Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, ''11 Temmuz'da yapılacak olan 'Barış ve Demokratik Toplum' grubun silahların imha edilmesi açıklamasına ilişkin olarak, açıklamanın görüntüleri saat 11.45 ile 14.00 arası yayınlanacaktır'' diye belirtildi.

Tören canlı yayınlanmayacak!

Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
16
7
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın