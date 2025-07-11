PKK Bugün Silah Bırakıyor: Süleymaniye’deki Silah Bırakma Hakkında DEM Parti’den Açıklama

PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor. PKK'nın silah bırakma töreninin gerçekleşeceği alana kalabalık bir konvoy gitti. Silah bırakma törenini takip etmek için ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentine bağlı Dukan ilçesinde gelişmeleri takip ediyor.

KCK, gazetecilerin Süleymaniye’ye bağlı Dukan ilçesindeki bir otelin önünde 11 Temmuz günü toplanmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Çağrının ardından ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci otelin önüne gelerek, gelişmeleri takip etmeye başladı.