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Terörsüz Türkiye'de Büyük Gün: PKK'nın Silah Bırakmasından İlk Görüntüler Geldi

Terörsüz Türkiye'de Büyük Gün: PKK'nın Silah Bırakmasından İlk Görüntüler Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.07.2025 - 12:46 Son Güncelleme: 11.07.2025 - 13:22

PKK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan, Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla devam eden sürecin sonunda silah bıraktı. PKK'nın silah bırakma töreninden ilk görüntüler paylaşıldı 👇

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PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

PKK'lılar burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

İŞTE PKK'NIN SİLAH BIRAKMA ANLARI:

Silah bırakma töreninden fotoğraflar:

Silah bırakma töreninden fotoğraflar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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