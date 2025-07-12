Yediemin Otoparkında Aracı Olanlara 6 Ay Süre Verildi: Araçlar Satılacak!
Yediemin otoparklarında bekleyen araçların hızla satışının önü açıldı. 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların satış usulleri düzenlenmişti. Buna göre sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçlar, vergi, ceza veya prim gibi borçlarından ari olarak satılacak.
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Yediemin otoparklarında aracı olanlar dikkat!
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Yediemin otoparkında aracı olanlara 6 ay süre verildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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