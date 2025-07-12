Yediemin Otoparkında Aracı Olanlara 6 Ay Süre Verildi: Araçlar Satılacak!

Trafikten men edilerek yediemin otoparklarında bekletilen ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan ya da hakkında herhangi bir işlem yapılmayan araçlar, il merkezlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri, ilçelerde ise milli emlak müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak.

Satıştan önce, adres bilgileri tespit edilebilen araç sahiplerine yazılı bildirimde bulunulacak.

Makine mühendisleri tarafından hazırlanan rapora göre hurda olduğu tespit edilen araçlar, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş firmalara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği asgari fiyatın altında olmamak kaydıyla pazarlık yoluyla satılacak.

Eğer araç hurda durumda değilse, satış işlemini ilgili kamu idaresi gerçekleştirecek. Bu satışlar için, aracın cins, marka, model, renk, motor ve şasi numarası gibi teknik bilgileri ile alıcının kimlik ve iletişim bilgilerini içeren bir satış belgesi düzenlenecek.

Satışı gerçekleştirilen araçların üzerinde bulunan “satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin” gibi kayıtlar silinecek. Aracın vergi, ceza veya prim borçları varsa, bunlar eski sahibine ait olacak. Araç, yeni sahibine borçsuz ve yükümlülüklerden arındırılmış şekilde devredilecek.

Satıştan elde edilen gelir, öncelikle varsa alacaklılara ödenecek. Geriye bir bakiye kalırsa, araç sahibine bildirim yapılacak ve bir ay içinde başvurması durumunda bu tutar kendisine verilecek.