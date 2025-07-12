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Yediemin Otoparkında Aracı Olanlara 6 Ay Süre Verildi: Araçlar Satılacak!

Yediemin Otoparkında Aracı Olanlara 6 Ay Süre Verildi: Araçlar Satılacak!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.07.2025 - 12:16

Yediemin otoparklarında bekleyen araçların hızla satışının önü açıldı. 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların satış usulleri düzenlenmişti. Buna göre sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçlar, vergi, ceza veya prim gibi borçlarından ari olarak satılacak.

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Yediemin otoparklarında aracı olanlar dikkat!

Yediemin otoparklarında aracı olanlar dikkat!

Yediemin otoparklarında yaklaşık 14 bin araç bulunuyor. Bu araçların satışının önünü açan düzenlemelere hız verildi.  9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulleri düzenlenmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu araçların satışına ilişkin esasları belirledi. İlk olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve taşra trafik birimleri tarafından trafikten men edilen araç sahiplerine tebliğde bulunulacak.

Yediemin otoparkında aracı olanlara 6 ay süre verildi.

Yediemin otoparkında aracı olanlara 6 ay süre verildi.

Trafikten men edilerek yediemin otoparklarında bekletilen ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan ya da hakkında herhangi bir işlem yapılmayan araçlar, il merkezlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri, ilçelerde ise milli emlak müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak.

Satıştan önce, adres bilgileri tespit edilebilen araç sahiplerine yazılı bildirimde bulunulacak.

Makine mühendisleri tarafından hazırlanan rapora göre hurda olduğu tespit edilen araçlar, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş firmalara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği asgari fiyatın altında olmamak kaydıyla pazarlık yoluyla satılacak.

Eğer araç hurda durumda değilse, satış işlemini ilgili kamu idaresi gerçekleştirecek. Bu satışlar için, aracın cins, marka, model, renk, motor ve şasi numarası gibi teknik bilgileri ile alıcının kimlik ve iletişim bilgilerini içeren bir satış belgesi düzenlenecek.

Satışı gerçekleştirilen araçların üzerinde bulunan “satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin” gibi kayıtlar silinecek. Aracın vergi, ceza veya prim borçları varsa, bunlar eski sahibine ait olacak. Araç, yeni sahibine borçsuz ve yükümlülüklerden arındırılmış şekilde devredilecek.

Satıştan elde edilen gelir, öncelikle varsa alacaklılara ödenecek. Geriye bir bakiye kalırsa, araç sahibine bildirim yapılacak ve bir ay içinde başvurması durumunda bu tutar kendisine verilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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