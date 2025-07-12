İstanbul Barajlarından Kritik Eşik! İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı

Yağışlı geçen kış mevsiminin ardından Türkiye genelinde kurak bir yaz yaşanıyor. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte termometreler en yüksek seviyesini gördü. Kış aylarında yüzde 80 doluluk oranlarına ulaşan barajlarda güncel durum merak ediliyor. 16 milyonu aşkın İstanbulluya su sağlayan barajlar geçen yıllarda meydana gelen düşüş nedeniyle kurumlar ve uzmanlar art arda su tasarrufu çağrısı yapmıştı.

Peki yazın kurak geçtiği şu günlerde barajlarda doluluk oranı ne? İSKİ 12 Temmuz 2025 baraj doluluk oranlarını açıkladı.