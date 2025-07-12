İstanbul Barajlarından Kritik Eşik! İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı
İstanbul'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor. 16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul'da baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. Yaz mevsimi kurak ve yağışsız geçerken baraj doluluk oranlarında azalma meydana geldi. İşte İSKİ verileriyle 12 Temmuz 2025 baraj doluluk oranları.
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Yağışla geçen kış mevsiminin ardından kavurucu yaz sıcakları barajlar için tehlike oluşturuyor.
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İSKİ Baraj Doluluk Oranları 12 Temmuz 2025
İSKİ'nin paylaştığı diğer veriler ise şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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