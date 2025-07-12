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İstanbul Barajlarından Kritik Eşik! İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı

İstanbul Barajlarından Kritik Eşik! İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.07.2025 - 10:15

İstanbul'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor. 16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul'da baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. Yaz mevsimi kurak ve yağışsız geçerken baraj doluluk oranlarında azalma meydana geldi. İşte İSKİ verileriyle 12 Temmuz 2025 baraj doluluk oranları.

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Yağışla geçen kış mevsiminin ardından kavurucu yaz sıcakları barajlar için tehlike oluşturuyor.

Yağışla geçen kış mevsiminin ardından kavurucu yaz sıcakları barajlar için tehlike oluşturuyor.

Yağışlı geçen kış mevsiminin ardından Türkiye genelinde kurak bir yaz yaşanıyor. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte termometreler en yüksek seviyesini gördü. Kış aylarında yüzde 80 doluluk oranlarına ulaşan barajlarda güncel durum merak ediliyor. 16 milyonu aşkın İstanbulluya su sağlayan barajlar geçen yıllarda meydana gelen düşüş nedeniyle kurumlar ve uzmanlar art arda su tasarrufu çağrısı yapmıştı.

Peki yazın kurak geçtiği şu günlerde barajlarda doluluk oranı ne? İSKİ 12 Temmuz 2025 baraj doluluk oranlarını açıkladı.

İSKİ Baraj Doluluk Oranları 12 Temmuz 2025

İSKİ Baraj Doluluk Oranları 12 Temmuz 2025

İSKİ, baraj doluluk oranlarını güncel olarak iski.istanbul/baraj-doluluk internet sitesinde paylaşıyor. Buna göre 12 Temmuz 2025 baraj doluluk oranları açıklandı.

İSKİ'nin verilerine göre barajlarda doluluk oranı yüzde 61.2'ye düştü. Son günlerde düşüş eğilimi gösteren barajlar için alarm zilleri eli kulağında.

İSKİ'nin paylaştığı diğer veriler ise şöyle:

İSKİ'nin paylaştığı diğer veriler ise şöyle:

29 Haziran 2025’ten 12 Temmuz 2025’e kadar olan 14 günlük dönemde baraj doluluk oranlarında düşüş görülüyor. Başlangıçta yaklaşık yüzde 67 olan doluluk oranı, 12 Temmuz’da yüzde 61 civarına geriledi.

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En büyük paya sahip olan Ömerli Barajı, mevcut su miktarının yaklaşık yüzde 35'ini barındırıyor. İstanbul’un su ihtiyacında başrol oynuyor.

İkinci büyük baraj olan Terkos Barajı ise yüzde 25 civarında paya sahip. Büyükçekmece Barajı ise üçüncü büyük baraj olarak biliniyor. Yaklaşık yüzde 17 civarında katkı sağlıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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