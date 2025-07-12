İstanbul'da Ekmeğe Zam Geldi! Zamlı Ekmek Fiyatları Belli Oldu

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre İTO Ekmek, Un ve Unlu Mamüller Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, azami fiyatın ekmekte uygulananabilecek üst fiyat sınırı olduğunu belirtti. Şimşek, 'Firmalar bu fiyatın altında satabilir ama üstüne çıkamaz. Fiyat belirlenirken bir de diğer ayrıntı olarak kg fiyatı da veriliyor. Yani ekmeğin kg 75 TL ise 200 gram ekmek 15 TL. 240 gram ekmek ise 18 TL’den satabilir. Bu uygundur' dedi.