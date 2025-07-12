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İstanbul'da Ekmeğe Zam Geldi! Zamlı Ekmek Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'da Ekmeğe Zam Geldi! Zamlı Ekmek Fiyatları Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.07.2025 - 09:45

İstanbul’da ekmeğe zam geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz ayı Meclis toplantısında zamlı tarifeyi sundu. Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre alınan kararla zamlı tarifeler kabul edildi. Peki, İstanbul’da ekmek kaç TL oldu?

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İstanbul’da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmeğin azami satış fiyatı 15 TL oldu.

İstanbul’da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmeğin azami satış fiyatı 15 TL oldu.

İTO’ya bağlı fırınlarda ekmeğe zam geldi. İTO’nun Temmuz ayı toplantısında Meclis’e sunduğu tarifelere göre 1 kilogram ekmeğin fiyatı 75 TL, 200 gram ekmeğin fiyatı 15 TL olarak belirlendi. Geçen yıl aralık ayında ise 200 gram ekmek fiyatı 12.5 liraydı. İTO Meclisi’nin onayının ardından zamlı fiyatlar geçerli olacak.

"Firmalar bu fiyatın üstünde satamaz."

"Firmalar bu fiyatın üstünde satamaz."

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre İTO Ekmek, Un ve Unlu Mamüller Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, azami fiyatın ekmekte uygulananabilecek üst fiyat sınırı olduğunu belirtti. Şimşek, 'Firmalar bu fiyatın altında satabilir ama üstüne çıkamaz. Fiyat belirlenirken bir de diğer ayrıntı olarak kg fiyatı da veriliyor. Yani ekmeğin kg 75 TL ise 200 gram ekmek 15 TL. 240 gram ekmek ise 18 TL’den satabilir. Bu uygundur' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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