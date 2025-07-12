Kredi Kartı ve Kredi Borçları İçin Yeni Dönem Başlıyor: BDDK'den Yapılandırma Kararı

BDDK'den yapılan açıklamada bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtdil. Vade ve başvuru süreleri kısaltıldığı açıklanırken, daha az maliyetli hızlı bir sürecin öngörüldüğü dile getirildi.

Ancak dikkat! Yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerekiyor. Açıklamada, 'Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir' denildi.

Kredi kartlarının yapılandırılmasında borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili banka tarafından kartların limitinin artırılmayacağı vurgulandı. İhtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırılmayacağının altı çizildi.