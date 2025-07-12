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Kredi Kartı ve Kredi Borçları İçin Yeni Dönem Başlıyor: BDDK'den Yapılandırma Kararı

Kredi Kartı ve Kredi Borçları İçin Yeni Dönem Başlıyor: BDDK'den Yapılandırma Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.07.2025 - 09:27

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yapılandırma kararını duyurdu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurumdan yapılan açıklamada, BDDK'nin, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtildi. İşte BDDK'nin yeni kararıyla ilgili detaylar!

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Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK'nin yapılandırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK'nin yapılandırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'den yapılan açıklamada bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtdil. Vade ve başvuru süreleri kısaltıldığı açıklanırken, daha az maliyetli hızlı bir sürecin öngörüldüğü dile getirildi.

Ancak dikkat! Yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerekiyor. Açıklamada, 'Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir' denildi.

Kredi kartlarının yapılandırılmasında borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili banka tarafından kartların limitinin artırılmayacağı vurgulandı. İhtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırılmayacağının altı çizildi.

"İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi."

"İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi."

BDDK'nin açıklamasında şu bilgiler yer aldı: 

'Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi. Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecektir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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