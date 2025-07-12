Kredi Kartı ve Kredi Borçları İçin Yeni Dönem Başlıyor: BDDK'den Yapılandırma Kararı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yapılandırma kararını duyurdu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurumdan yapılan açıklamada, BDDK'nin, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtildi. İşte BDDK'nin yeni kararıyla ilgili detaylar!
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Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! BDDK'nin yapılandırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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"İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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