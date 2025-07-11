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Haftalık İzinde Yeni Dönem: Haftada 1 Gün İzin Hakkı Turizm Çalışanları İçin 10 Günde 1 Güne Çıkarıldı

Haftalık İzinde Yeni Dönem: Haftada 1 Gün İzin Hakkı Turizm Çalışanları İçin 10 Günde 1 Güne Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.07.2025 - 10:11

Anayasa’nın 50. maddesiyle güvence altına alınan haftalık 1 günlük izin hakkı, turizm sektörü çalışanları için kaldırıldı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, TBMM’den geçen yasa değişikliğiyle, turizm emekçileri 10 gün çalışmadan izin kullanamayacak. Uygulamanın diğer sektörlere de yayılması gündemde.

Kaynak: https://www.haberturk.com/turizmde-10...
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İş Kanununa tabi çalışan işçiler 6 gün çalıştıktan sonra 7'nci gün hafta tatiline hak kazanıyor.

İş Kanununa tabi çalışan işçiler 6 gün çalıştıktan sonra 7'nci gün hafta tatiline hak kazanıyor.

TBMM'de kabul edilen kanun ile hafta tatili konusunda turizm sektöründe genel kuralın dışına çıkıldı. Turizm işletme belgeli otellerdeki işçiler 10 güne kadar çalıştırıldıktan sonra 11'inci gün hafta tatili yapabilecekler. Turizm sektörüne getirilen istisna inşaat sektörü başta olmak üzere başka sektörler tarafından da talep ediliyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 50. maddesi, “Dinlenmek çalışanların hakkıdır” diyerek işçilere haftada en az bir gün kesintisiz izin öngörüyor. Ancak TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemeyle, turizm sektöründe çalışanlar bu haktan çıkarıldı. Artık Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme belgesi alan konaklama tesislerinde çalışan işçiler, haftalık izinlerini ancak 10 gün çalıştıktan sonra kullanabilecek.

Başta sektörlerde de aynı uygulama olabilir!

Başta sektörlerde de aynı uygulama olabilir!

Hafta tatili uygulaması konusunda Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Kanunun TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında işveren örgütlerinin temsilcileri inşaat sektöründe de hafta tatilinin turizm sektöründeki gibi düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu savundular.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına inşaat sektörü dışında başka sektörlerden de bu yönde talepler geldiği belirtiliyor.

Kısa süre içinde diğer sektörlerin hafta tatilinin ertelenmesi taleplerinin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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