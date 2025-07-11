Haftalık İzinde Yeni Dönem: Haftada 1 Gün İzin Hakkı Turizm Çalışanları İçin 10 Günde 1 Güne Çıkarıldı
Kaynak: https://www.haberturk.com/turizmde-10...
Anayasa’nın 50. maddesiyle güvence altına alınan haftalık 1 günlük izin hakkı, turizm sektörü çalışanları için kaldırıldı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, TBMM’den geçen yasa değişikliğiyle, turizm emekçileri 10 gün çalışmadan izin kullanamayacak. Uygulamanın diğer sektörlere de yayılması gündemde.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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