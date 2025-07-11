Haftalık İzinde Yeni Dönem: Haftada 1 Gün İzin Hakkı Turizm Çalışanları İçin 10 Günde 1 Güne Çıkarıldı

TBMM'de kabul edilen kanun ile hafta tatili konusunda turizm sektöründe genel kuralın dışına çıkıldı. Turizm işletme belgeli otellerdeki işçiler 10 güne kadar çalıştırıldıktan sonra 11'inci gün hafta tatili yapabilecekler. Turizm sektörüne getirilen istisna inşaat sektörü başta olmak üzere başka sektörler tarafından da talep ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 50. maddesi, “Dinlenmek çalışanların hakkıdır” diyerek işçilere haftada en az bir gün kesintisiz izin öngörüyor. Ancak TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemeyle, turizm sektöründe çalışanlar bu haktan çıkarıldı. Artık Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme belgesi alan konaklama tesislerinde çalışan işçiler, haftalık izinlerini ancak 10 gün çalıştıktan sonra kullanabilecek.