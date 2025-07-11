onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
‘Yeliz’in Diploması da ‘Yeliz’miş! Ahmet Hamdi Çamlı Diplomayı İnternetten Parayla Almış!

‘Yeliz’in Diploması da ‘Yeliz’miş! Ahmet Hamdi Çamlı Diplomayı İnternetten Parayla Almış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.07.2025 - 08:35 Son Güncelleme: 11.07.2025 - 08:46

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet için söylediği “Kanlı 1923 darbesi” sözü ile tepki toplayan ‘Yeliz’ adıyla tanınan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın TBMM’deki özgeçmişinde yazan tahsil bilgisinin ‘sahte’ olduğu ortaya çıktı! 

Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde bu durumu yazan Yılmaz Özdil “Yeliz’in diploması da Yeliz” diyerek tüm detayları yazdı.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/yeliz-p193878
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

‘Yeliz’ kod adıyla herkesin tanıdığı Ahmet Hamdi Çamlı’nın diploması da meğer ‘Yeliz’miş!

‘Yeliz’ kod adıyla herkesin tanıdığı Ahmet Hamdi Çamlı’nın diploması da meğer ‘Yeliz’miş!

Bir dönem ‘Yeliz’ kod adıyla ‘fake’ hesap açtığı ortaya çıkan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Çamlı, X hesabında “Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!” şeklinde bir yorum yaptı ve “Katılıyorum / Katılmıyorum” şeklinde anket paylaştı.

Anket sonrasında büyük tepki gören Çamlı hakkında flaş bir detayı Sözcü yazarı Yılmaz Özdil yazdı.

Anket sonrasında büyük tepki gören Çamlı hakkında flaş bir detayı Sözcü yazarı Yılmaz Özdil yazdı.

Özdil yazısında Ahmet Hamdi Çamlı’nın diplomasının internetten para karşılığı alınan ve Türkiye’de kabul görmeyen bir diploma olduğunu belirtti. 

İşte Yılmaz Özdil’in ‘Yeliz’ başlıklı yazısından bir bölüm: 

“Yelizʼin diploması da Yeliz... TBMMʼdeki özgeçmişinde “Newport International University davranış bilimleri bölümünü bitirdi” yazıyor. Halbuki, Newport International Universitiy para karşılığında internet üzerinden diploma veren bir ünversite, Türkiyeʼde geçerliliği yok, YÖK denklik vermiyor, hatta YÖK “millet kandırıyorlar” diye savcılığa suç duyurusunda bile bulunmuştu, bu üniversitede kayıtlı olanlara askerlik tecil bile verilmiyor, kamu kurumlarında işe girerken diploma olarak kabul edilmiyor. Harvardʼa beş basıyor yani!”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
96
22
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın