‘Yeliz’in Diploması da ‘Yeliz’miş! Ahmet Hamdi Çamlı Diplomayı İnternetten Parayla Almış!

Özdil yazısında Ahmet Hamdi Çamlı’nın diplomasının internetten para karşılığı alınan ve Türkiye’de kabul görmeyen bir diploma olduğunu belirtti.

İşte Yılmaz Özdil’in ‘Yeliz’ başlıklı yazısından bir bölüm:

“Yelizʼin diploması da Yeliz... TBMMʼdeki özgeçmişinde “Newport International University davranış bilimleri bölümünü bitirdi” yazıyor. Halbuki, Newport International Universitiy para karşılığında internet üzerinden diploma veren bir ünversite, Türkiyeʼde geçerliliği yok, YÖK denklik vermiyor, hatta YÖK “millet kandırıyorlar” diye savcılığa suç duyurusunda bile bulunmuştu, bu üniversitede kayıtlı olanlara askerlik tecil bile verilmiyor, kamu kurumlarında işe girerken diploma olarak kabul edilmiyor. Harvardʼa beş basıyor yani!”