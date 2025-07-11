‘Yeliz’in Diploması da ‘Yeliz’miş! Ahmet Hamdi Çamlı Diplomayı İnternetten Parayla Almış!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/yeliz-p193878
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet için söylediği “Kanlı 1923 darbesi” sözü ile tepki toplayan ‘Yeliz’ adıyla tanınan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın TBMM’deki özgeçmişinde yazan tahsil bilgisinin ‘sahte’ olduğu ortaya çıktı!
Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde bu durumu yazan Yılmaz Özdil “Yeliz’in diploması da Yeliz” diyerek tüm detayları yazdı.
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‘Yeliz’ kod adıyla herkesin tanıdığı Ahmet Hamdi Çamlı’nın diploması da meğer ‘Yeliz’miş!
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Anket sonrasında büyük tepki gören Çamlı hakkında flaş bir detayı Sözcü yazarı Yılmaz Özdil yazdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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