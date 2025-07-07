Yeliz Takma Adıyla Tanınan AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Kanlı 1923 Darbesi" Yorumuna Tepkiler Dinmiyor
Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konularından biri AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın X hesabından paylaştığı anket oldu. Çamlı’nın paylaştığı ankette yaptığı “Kanlı 1923 darbesi” yorumu sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Paylaşımını Instagram’da da yaparak ‘reklam’ veren Çamlı’ya sosyal medyada verilen tepkiler dinmiyor, giderek artıyor.
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Bir dönem ‘Yeliz’ kod adıyla ‘fake’ hesap açtığı ortaya çıkan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
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‘Yeliz’ takma adıyla hafızalarda yer edinen Ahmet Hamdi Çamlı’nın paylaşımına tepkiler dinmiyor.
İşte Ahmet Hamdi Çamlı’ya artarak devam eden tepkileren bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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