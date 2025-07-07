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Yeliz Takma Adıyla Tanınan AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Kanlı 1923 Darbesi" Yorumuna Tepkiler Dinmiyor

Yeliz Takma Adıyla Tanınan AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Kanlı 1923 Darbesi" Yorumuna Tepkiler Dinmiyor

Ahmet Hamdi Çamlı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2025 - 11:25

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konularından biri AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın X hesabından paylaştığı anket oldu. Çamlı’nın paylaştığı ankette yaptığı “Kanlı 1923 darbesi” yorumu sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Paylaşımını Instagram’da da yaparak ‘reklam’ veren Çamlı’ya sosyal medyada verilen tepkiler dinmiyor, giderek artıyor.

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Bir dönem ‘Yeliz’ kod adıyla ‘fake’ hesap açtığı ortaya çıkan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Bir dönem ‘Yeliz’ kod adıyla ‘fake’ hesap açtığı ortaya çıkan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Çamlı, X hesabında “Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!” şeklinde bir yorum yaptı ve “Katılıyorum / Katılmıyorum” şeklinde anket paylaştı.

‘Yeliz’ takma adıyla hafızalarda yer edinen Ahmet Hamdi Çamlı’nın paylaşımına tepkiler dinmiyor.

‘Yeliz’ takma adıyla hafızalarda yer edinen Ahmet Hamdi Çamlı’nın paylaşımına tepkiler dinmiyor.

X’te büyük tepki gösterilen paylaşımını Instagram’dan da paylaşan Çamlı, bu paylaşımına reklam da vererek daha fazla kişiye ulaşmasını amaçladı.

İşte Ahmet Hamdi Çamlı’ya artarak devam eden tepkileren bazıları:

İşte Ahmet Hamdi Çamlı’ya artarak devam eden tepkileren bazıları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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