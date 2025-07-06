AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Kanlı 1923 Darbesi" Yorumuyla Açtığı Anket Tepki Çekti
Açıklamalarıyla ve sosyal medyadaki tavırlarıyla en çok tepki çeken AKP'li isimlerin başında gelen Ahmet Hamdi Çamlı bu kez anketiyle gündeme geldi. X platformunda açtığı ankette 'Kanlı 1923 darbesi' ifadesi kullanması birçok kişinin tepkisini çekti. Çamlı, 'Onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalı' diyerek açtığı anket için kullanıcıların yorumları hayli sertti.
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AKP'nin tartışmalı isimlerinden Çamlı bu kez açtığı anketle gündem oldu.
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Açtığı ankette kullandığı ifadelere sert tepkiler geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Yeliz’e bak sen nelerle uğraşıyor. Yeliz sen en iyisi şoförlüğe geri dön… çünkü bazı şeylere kafan basmıyor belli.
Yeliz yellendi yine
yat kalk 1923 e şükret...vekil olup atıp tutma özgürlüğüne sahipsin