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AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Kanlı 1923 Darbesi" Yorumuyla Açtığı Anket Tepki Çekti

AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Kanlı 1923 Darbesi" Yorumuyla Açtığı Anket Tepki Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 23:01

Açıklamalarıyla ve sosyal medyadaki tavırlarıyla en çok tepki çeken AKP'li isimlerin başında gelen Ahmet Hamdi Çamlı bu kez anketiyle gündeme geldi. X platformunda açtığı ankette 'Kanlı 1923 darbesi' ifadesi kullanması birçok kişinin tepkisini çekti. Çamlı, 'Onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalı' diyerek açtığı anket için kullanıcıların yorumları hayli sertti.

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AKP'nin tartışmalı isimlerinden Çamlı bu kez açtığı anketle gündem oldu.

AKP'nin tartışmalı isimlerinden Çamlı bu kez açtığı anketle gündem oldu.

Açıklamaları, röportajları, sosyal medyadaki paylaşımları, meclisteki 'Yeliz' isimli hesap gibi birçok konuyla muhalif seçmenle karşı karşıya gelen AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, bu kez de açtığı anketle tartışmaların odağında

Açtığı ankette kullandığı ifadelere sert tepkiler geldi.

Açtığı ankette kullandığı ifadelere sert tepkiler geldi.

Çamlı, X hesabında 'Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni,Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..!

Bir düdük çalıp,yeni,onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!' şeklinde bir yorum yaptı ve 'Katılıyorum / Katılmıyorum' şeklinde anket cevapları koydu. 

Bu ankete birkaç saat içinde yüzlerce tepki yanıtı geldi. İşte onlardan bazıları...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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arif ışık

Yeliz’e bak sen nelerle uğraşıyor. Yeliz sen en iyisi şoförlüğe geri dön… çünkü bazı şeylere kafan basmıyor belli.

EngineerMind

Yeliz yellendi yine

mubeyyentorun17512544

yat kalk 1923 e şükret...vekil olup atıp tutma özgürlüğüne sahipsin