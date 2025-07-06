AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Kanlı 1923 Darbesi" Yorumuyla Açtığı Anket Tepki Çekti

Çamlı, X hesabında 'Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni,Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..!

Bir düdük çalıp,yeni,onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!' şeklinde bir yorum yaptı ve 'Katılıyorum / Katılmıyorum' şeklinde anket cevapları koydu.

Bu ankete birkaç saat içinde yüzlerce tepki yanıtı geldi. İşte onlardan bazıları...