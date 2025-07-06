Gazeteci Timur Saykan Çıkarıldığı Mahkeme Tarafından Serbest Bırakıldı
Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gerçekleşti. Soykan'ın emniyetteki işlemleri sürerken, çok sayıda gazeteci ve hak örgütü duruma tepki göstermişti.
Bugün mahkeme tutuklamaya sevk etmişti. Soykan kısa süre önce serbest bırakıldı.
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Dün gözaltına alınmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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