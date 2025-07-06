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Gazeteci Timur Saykan Çıkarıldığı Mahkeme Tarafından Serbest Bırakıldı

Gazeteci Timur Saykan Çıkarıldığı Mahkeme Tarafından Serbest Bırakıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 19:28

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gerçekleşti. Soykan'ın emniyetteki işlemleri sürerken, çok sayıda gazeteci ve hak örgütü duruma tepki göstermişti.

Bugün mahkeme tutuklamaya sevk etmişti. Soykan kısa süre önce serbest bırakıldı.

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Dün gözaltına alınmıştı.

Dün gözaltına alınmıştı.

Halihazırda yurt dışı çıkış yasağı bulunan ve haftada üç gün imza veren Soykan, cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Soykan, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik operasyonu eleştiren sosyal medya paylaşımları yapmıştı. Savcılık, Soykan'ın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Savcılık, Soykan'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti. Mahkemeden Soykan'la ilgili serbest bırakılma kararı çıktı. Adliyede arkadaşları ve basın mensupları kararı büyük sevinçle karşıladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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