Fenerbahçe'de Bekleyiş Sona Erdi, Jhon Duran İmzayı Attı
Fenerbahçe, Jhon Durán transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, bir süre önce İstanbul'a getirdiği oyuncuyu resmi olarak bir türlü duyuramamıştı. Suudi Arabistan tarafındaki bürokratik sorunlar da çözüldü ve yıldız oyuncu imzayı attı.
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İmza açıklanmadıkça tedirginlik artmıştı.
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Bugün resmi imza atıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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