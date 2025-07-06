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Fenerbahçe'de Bekleyiş Sona Erdi, Jhon Duran İmzayı Attı

Fenerbahçe'de Bekleyiş Sona Erdi, Jhon Duran İmzayı Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 21:13

Fenerbahçe, Jhon Durán transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, bir süre önce İstanbul'a getirdiği oyuncuyu resmi olarak bir türlü duyuramamıştı. Suudi Arabistan tarafındaki bürokratik sorunlar da çözüldü ve yıldız oyuncu imzayı attı.

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İmza açıklanmadıkça tedirginlik artmıştı.

İmza açıklanmadıkça tedirginlik artmıştı.

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Jhon Durán hakkında sarı-lacivertli kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı, bu da taraftarlar arasında endişeye yol açmıştı. Öte yandan, transferin neden geciktiğiyle ilgili detaylar da öğrenilmiş ve haberleştirmiştik. 

İddiaya göre Suudi Arabistan devletinde yaşanan bürokratik süreçler transferi geciktirmişti.

Bugün resmi imza atıldı.

Bugün resmi imza atıldı.

Fenerbahçe sosyal medyadan bugün transferin tamamlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.

Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.' ifadelerine yer verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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