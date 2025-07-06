Fenerbahçe'de Bekleyiş Sona Erdi, Jhon Duran İmzayı Attı

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Jhon Durán hakkında sarı-lacivertli kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı, bu da taraftarlar arasında endişeye yol açmıştı. Öte yandan, transferin neden geciktiğiyle ilgili detaylar da öğrenilmiş ve haberleştirmiştik.

İddiaya göre Suudi Arabistan devletinde yaşanan bürokratik süreçler transferi geciktirmişti.