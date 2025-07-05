Fenerbahçe'nin İstanbul'a Getirdiği Jhon Duran Transferi Neden Açıklanmadı?

Yusuf Kenan Çalık transfer gecikme sebebi olarak Suudi Arabistan devletini gösterdi ve şunları söyledi:

'Suudi Arabistan yönetimi, 'Biz, size bu fonu sağlıyoruz ama siz bu transferi karlı bir şekilde mi bitiriyor sunuz yoksa karsız bir şekilde mi?' diye sorguladığı için oyuncu gelirken de giderken de süreç uzuyor. Bu onayın lige katkısı var mı yok mu diye bakılıyor. Eğer bir oyuncunun gidişi lige zarar verir diyorlarsa, kaç para verilirse verilsin gidişine izin verilmiyor'