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Fenerbahçe'nin İstanbul'a Getirdiği Jhon Duran Transferi Neden Açıklanmadı?

Fenerbahçe'nin İstanbul'a Getirdiği Jhon Duran Transferi Neden Açıklanmadı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 22:49

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Jhon Duran hakkında sarı-lacivertli ekipten henüz resmi bir açıklama yapılmaması taraftarların endişelenmesine yol açtı. Ayrıca, Duran transferinin neden henüz duyurulmadığı da ortaya çıktı.

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İstanbul'a geldi ancak transfer henüz açıklanmadı.

İstanbul'a geldi ancak transfer henüz açıklanmadı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Jhon Duran hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmaması, taraftarlar arasında soru işaretleri yarattı. Sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelen futbolcunun transferine dair neden resmi duyurunun geciktiği de netlik kazandı.

Gazeteci Yusuf Kenan Çalık imzanın neden geciktiğini açıkladı.

Gazeteci Yusuf Kenan Çalık imzanın neden geciktiğini açıkladı.

Yusuf Kenan Çalık transfer gecikme sebebi olarak Suudi Arabistan devletini gösterdi ve şunları söyledi:

'Suudi Arabistan yönetimi, 'Biz, size bu fonu sağlıyoruz ama siz bu transferi karlı bir şekilde mi bitiriyor sunuz yoksa karsız bir şekilde mi?' diye sorguladığı için oyuncu gelirken de giderken de süreç uzuyor. Bu onayın lige katkısı var mı yok mu diye bakılıyor. Eğer bir oyuncunun gidişi lige zarar verir diyorlarsa, kaç para verilirse verilsin gidişine izin verilmiyor'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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