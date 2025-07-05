Fenerbahçe'nin İstanbul'a Getirdiği Jhon Duran Transferi Neden Açıklanmadı?
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Jhon Duran hakkında sarı-lacivertli ekipten henüz resmi bir açıklama yapılmaması taraftarların endişelenmesine yol açtı. Ayrıca, Duran transferinin neden henüz duyurulmadığı da ortaya çıktı.
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İstanbul'a geldi ancak transfer henüz açıklanmadı.
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Gazeteci Yusuf Kenan Çalık imzanın neden geciktiğini açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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