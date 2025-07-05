FIFA'ya Yeterli Gelmeyen Maç ve Turnuva Sayıları Futbolcu Sağlığını Yok Sayıyor

Yeni turnuvalarla sezon biter bitmez dinlenme yerine yeniden üst düzey maç takviminden devam eden futbolcular sakatlığa da açık oluyor.

Sürekli antrenman ve maç temposuyla adeta sürantrene olan futbolcular tatillerini maçlarla geçirdiği için daha güçsüz, dayanıksız ve kontrolsüz oluyor.

Bu turnuvada sakatlanmasalar bile dinlenme süreleri sıfıra düşen futbolcuların bu sezon içinde büyük sakatlıklarla boğuşacağı ön görülüyor.