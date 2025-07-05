FIFA'ya Yeterli Gelmeyen Maç ve Turnuva Sayıları Futbolcu Sağlığını Yok Sayıyor
Mayıs ayının ortasında ya da sonunda sezonu biten takımlar henüz dinlenme fırsatı bulmadan uluslararası bir turnuvaya gözünü açtı. FIFA'nın bu yıl ilk kez düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası eleştirilere neden olmuştu. 'Futbolcular ölünce mi dinlenecek?' sorusunu sorduran turnuvada Musiala'nın sakatlığı yeniden futbolcu sağlığı eleştirilerini gün yüzüne çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Musiala'nın gözyaşları büyük bir öfkeyi beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbolcu sağlığı umursanmıyor.
Musiala'nın sakatlığı sosyal medyada bu eleştirileri tekrar hatırlattı.
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın