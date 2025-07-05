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FIFA'ya Yeterli Gelmeyen Maç ve Turnuva Sayıları Futbolcu Sağlığını Yok Sayıyor

FIFA'ya Yeterli Gelmeyen Maç ve Turnuva Sayıları Futbolcu Sağlığını Yok Sayıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 20:49

Mayıs ayının ortasında ya da sonunda sezonu biten takımlar henüz dinlenme fırsatı bulmadan uluslararası bir turnuvaya gözünü açtı. FIFA'nın bu yıl ilk kez düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası eleştirilere neden olmuştu. 'Futbolcular ölünce mi dinlenecek?' sorusunu sorduran turnuvada Musiala'nın sakatlığı yeniden futbolcu sağlığı eleştirilerini gün yüzüne çıkardı.

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Musiala'nın gözyaşları büyük bir öfkeyi beraberinde getirdi.

Musiala'nın gözyaşları büyük bir öfkeyi beraberinde getirdi.

FIFA, maç sayısı konusunda şikayetçi kulüp ve futbolculara sürekli yeni turnuvalar önererek saç baş yolduruyor. Premier Lig'de 38 lig maçı oynayan bir futbolcu , Avrupa kupaları, milli maç ve federasyon kupalarıyla beraber yaklaşık 60-70 maç aralığında maça çıkıyor. Ancak FIFA ve UEFA'ya bu sayılar halen yeterli gelmiyor.

Futbolcu sağlığı umursanmıyor.

Futbolcu sağlığı umursanmıyor.

Yeni turnuvalarla sezon biter bitmez dinlenme yerine yeniden üst düzey maç takviminden devam eden futbolcular sakatlığa da açık oluyor. 

Sürekli antrenman ve maç temposuyla adeta sürantrene olan futbolcular tatillerini maçlarla geçirdiği için daha güçsüz, dayanıksız ve kontrolsüz oluyor.

Bu turnuvada sakatlanmasalar bile dinlenme süreleri sıfıra düşen futbolcuların bu sezon içinde büyük sakatlıklarla boğuşacağı ön görülüyor.

Musiala'nın sakatlığı sosyal medyada bu eleştirileri tekrar hatırlattı.

Musiala'nın sakatlığı sosyal medyada bu eleştirileri tekrar hatırlattı.

Donnarumma ile çarpışarak talihsiz bir sakatlık yaşan Musiala'nın durumu futbol severleri isyan ettirdi ve bu turnuvanın ne kadar 'zorlama' bir turnuva olduğunu dile getirmeye başladılar. O tepkileri derledik...

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'Bunun için FIFA suçlanmalı.

Kulüpleri 'en iyi kadrolarını' sahaya sürmedikleri takdirde yaptırımla tehdit ettiler, bunun sonucu olarak Musiala ve Rodri aceleyle sahalara döndürüldü.

Şimdi Musiala yine sakatlandı, korkunç.'

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'Jamal Musiala'nın bu acıyı yaşamasının nedeni, FIFA'nın Kulüpler Dünya Kupası'nı sezon bitiminden sadece birkaç gün sonrasına koyma kararı.

Artık oyuncular için dinlenme zamanı kalmadı, CWC'nin ardından hazırlık kampı başlıyor.'

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Musiala tamamen tükenmiş durumda ama en azından Bayern bu maçı kazanırsa 9.25 milyon sterlin kazanacak, teşekkürler FIFA 🔥

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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