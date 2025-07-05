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PSG-Bayern Münih Maçında Musiala'yı Sakatlayan Donnarumma Gözyaşlarına Boğuldu

PSG-Bayern Münih Maçında Musiala'yı Sakatlayan Donnarumma Gözyaşlarına Boğuldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 20:19

FIFA Kulüpler Çeyrek Final maçında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta tüm stat adeta büyük bir şok yaşadı. Musiala ve Donnarumma'nın çarpışması sonucunda Musiala büyük bir sakatlık geçirdi. Ayak bileğiniN kırıldığı düşünülen oyuncu başta Donnarumma olmak üzere sahadaki meslektaşlarını gözyaşına boğdu.

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İlk yarının son dakikaları büyük şoka sahne oldu.

İlk yarının son dakikaları büyük şoka sahne oldu.

0-0 devam eden PSG-Bayern maçında yaşanan pozisyonda Donnarumma ve Musiala sert bir şekilde çarpıştı. Musiala'nın ayak bileğinden sakatlanmasının ardından başta futbolcular olmak üzere tüm stat adeta buz kesti.

En büyük şoku sakatlığa sebep olan Donnarumma yaşadı.

Büyük şoka uğradı.

Büyük şoka uğradı.

Musiala'yı o halde görür görmez gözyaşlarına boğulan İtalyan kaleci maçta ilk devrenin bitiş düdüğüyle birlikte güçlükle sahayı terk edebildi. PSG yetkililerin destek olmaya çalıştığı kaleci sakinleşmekte güçlük çekti.

Takım arkadaşları bakamadı.

Takım arkadaşları bakamadı.

Musiala'ya yapılan ilk müdahale esnasında destek olmak için yanına gelen takım arkadaşları da bu sakatlığa bakamadı ve büyük üzüntü yaşayarak bölgeden uzaklaştı.

Gözyaşlarıyla çıktı.

Gözyaşlarıyla çıktı.

Sedye ile sahadan ayrılan Musiala, gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşları ve sağlık ekibini tesellileri çaresiz kalırken genç futbolcu taraftarları ve izleyenlere de büyük üzüntü yaşattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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