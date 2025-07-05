PSG-Bayern Münih Maçında Musiala'yı Sakatlayan Donnarumma Gözyaşlarına Boğuldu

FIFA Kulüpler Çeyrek Final maçında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta tüm stat adeta büyük bir şok yaşadı. Musiala ve Donnarumma'nın çarpışması sonucunda Musiala büyük bir sakatlık geçirdi. Ayak bileğiniN kırıldığı düşünülen oyuncu başta Donnarumma olmak üzere sahadaki meslektaşlarını gözyaşına boğdu.