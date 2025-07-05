PSG-Bayern Münih Maçında Musiala'yı Sakatlayan Donnarumma Gözyaşlarına Boğuldu
FIFA Kulüpler Çeyrek Final maçında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta tüm stat adeta büyük bir şok yaşadı. Musiala ve Donnarumma'nın çarpışması sonucunda Musiala büyük bir sakatlık geçirdi. Ayak bileğiniN kırıldığı düşünülen oyuncu başta Donnarumma olmak üzere sahadaki meslektaşlarını gözyaşına boğdu.
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İlk yarının son dakikaları büyük şoka sahne oldu.
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En büyük şoku sakatlığa sebep olan Donnarumma yaşadı.
Büyük şoka uğradı.
Takım arkadaşları bakamadı.
Gözyaşlarıyla çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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