Arda Güler, Xabi Alonso'nun Kendisinden Beklentilerini Anlattı

Teknik direktör Xabi Alonso da genç yıldız Arda Güler'in gelişim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alonso, 'Arda'ya tepki göstermektense, ona destek olup yol göstermeye çalışıyoruz. Futbol sahasında kendinizi doğru konumlandırdığınızda, fiziksel mücadeleye girmeden de rakibin önünü kesebilirsiniz. Arda'nın da öğrenmesi gereken tam olarak bu. Şu an onun için yatırım zamanı. Özellikle çift pivot bölgesine yakın oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Süreç gayet iyi ilerliyor, onu daha fazla sorumluluk alması ve tecrübe kazanması için zorluyoruz. Hata yapması normal, bu da gelişiminin önemli bir parçası' ifadelerini kullandı.