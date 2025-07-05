Arda Güler, Xabi Alonso'nun Kendisinden Beklentilerini Anlattı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak olan Real Madrid'de heyecan dorukta. Mücadele öncesinde takımın genç yıldızı Arda Güler ve teknik direktör Xabi Alonso, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. Hem Arda Güler'in yükselen performansı hem de teknik direktör Alonso'nun final öncesi verdiği mesajlar dikkat çekti.
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Arda, kendisinden beklentileri anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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