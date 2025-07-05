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Arda Güler, Xabi Alonso'nun Kendisinden Beklentilerini Anlattı

Arda Güler, Xabi Alonso'nun Kendisinden Beklentilerini Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 18:01

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak olan Real Madrid'de heyecan dorukta. Mücadele öncesinde takımın genç yıldızı Arda Güler ve teknik direktör Xabi Alonso, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. Hem Arda Güler'in yükselen performansı hem de teknik direktör Alonso'nun final öncesi verdiği mesajlar dikkat çekti.

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Arda, kendisinden beklentileri anlattı.

Arda, kendisinden beklentileri anlattı.

İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Arda Güler, teknik direktörünün kendisine verdiği görev ve beklentilerden memnun olduğunu dile getirdi. Genç yıldız, 'Orta sahada oynamak bana büyük keyif veriyor. Bu rolde kendimi çok rahat hissediyorum ve umarım bu şekilde devam ederim' ifadelerini kullandı.

10 numara detayı...

10 numara detayı...

Arda Güler,  'Alonso benden adeta bir 10 numara gibi oynamamı, oyunun içinde sürekli aktif olmamı, takımı yönlendirmemi ve sahadaki organizasyonu geliştirmemi bekliyor. Ben de bu rolden keyif alıyorum. Özellikle iki ya da üç forvetin arkasında oynamayı seviyorum. Topla her buluştuğumda kendimi çok rahat hissediyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum' dedi.

"Şu an onun için yatırım zamanı"

"Şu an onun için yatırım zamanı"

Teknik direktör Xabi Alonso da genç yıldız Arda Güler'in gelişim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alonso, 'Arda'ya tepki göstermektense, ona destek olup yol göstermeye çalışıyoruz. Futbol sahasında kendinizi doğru konumlandırdığınızda, fiziksel mücadeleye girmeden de rakibin önünü kesebilirsiniz. Arda'nın da öğrenmesi gereken tam olarak bu. Şu an onun için yatırım zamanı. Özellikle çift pivot bölgesine yakın oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Süreç gayet iyi ilerliyor, onu daha fazla sorumluluk alması ve tecrübe kazanması için zorluyoruz. Hata yapması normal, bu da gelişiminin önemli bir parçası' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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