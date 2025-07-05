Diogo Jota'nın Cenazesine Milli Takımdan Arkadaşı Cristiano Ronaldo Katılmadı

Cristiano Ronaldo, milli takımdan arkadaşı Jota için duygusal bir veda mesajı yayınladı. Ancak yıldız oyuncunun bugünkü törene katılmamasıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Konuyla ilgili İspanya ve İngiltere basınında iki farklı iddia vardı.