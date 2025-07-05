Diogo Jota'nın Cenazesine Milli Takımdan Arkadaşı Cristiano Ronaldo Katılmadı
Futbol dünyasını yasa boğan Diogo Jota'nın cenazesi bugün Portekiz'de gerçekleşti. Genç yaşta yaşamını yitiren yıldız futbolcunun cenaze törenine yüzlerce kişi katılırken, Cristiano Ronaldo törene katılmadı. Ronaldo'nun sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaşmasına rağmen cenazeye gitmemesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
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Futbol dünyası Jota'ya ağlıyor.
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Taziye yayınladı ancak Portekiz'e gelmedi.
İki iddia öne çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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