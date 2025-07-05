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Diogo Jota'nın Cenazesine Milli Takımdan Arkadaşı Cristiano Ronaldo Katılmadı

Diogo Jota'nın Cenazesine Milli Takımdan Arkadaşı Cristiano Ronaldo Katılmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 17:33

Futbol dünyasını yasa boğan Diogo Jota'nın cenazesi bugün Portekiz'de gerçekleşti. Genç yaşta yaşamını yitiren yıldız futbolcunun cenaze törenine yüzlerce kişi katılırken, Cristiano Ronaldo törene katılmadı. Ronaldo'nun sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaşmasına rağmen cenazeye gitmemesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

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Futbol dünyası Jota'ya ağlıyor.

Futbol dünyası Jota'ya ağlıyor.

Trafik kazasında kardeşiyle birlikte yaşamını yitiren Diogo Jota'nın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu. Bugün ülkesi Portekiz'de cenazesi düzenlenen Jota için futbol dünyasından birçok isim bir araya geldi. Ancak Ronaldo'nun cenazeye katılmaması dikkat çekti.

Taziye yayınladı ancak Portekiz'e gelmedi.

Taziye yayınladı ancak Portekiz'e gelmedi.

Cristiano Ronaldo, milli takımdan arkadaşı Jota için duygusal bir veda mesajı yayınladı. Ancak yıldız oyuncunun bugünkü törene katılmamasıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Konuyla ilgili İspanya ve İngiltere basınında iki farklı iddia vardı.

İki iddia öne çıktı.

İki iddia öne çıktı.

İspanya basınında yer alan iddiaya göre Ronaldo, cenazenin yapıldığı gün Mallorca'da tatiline devam etti. 

İngiltere basınındaki iddia ise, Ronaldo arkadaşının ailesini aradı ve taziyelerini ileterek cenazeye katılırsa ilginin ona kayma şüphesiyle yas ortamını bozmak istemediğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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