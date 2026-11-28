Spector, The Telegraph'ta yayımlanan yazısında ergenlik yıllarından bu yana sinüzit sorunu yaşadığını ve soğuk algınlığının kendisinde haftalarca süren bir tıkanıklığa dönüştüğünü anlattı. Yıllar içinde süt ürünlerini bırakmaktan çiğ sarımsak ve kırmızı şaraba dayanan bir İtalyan yöntemine kadar pek çok şey denediğini, ancak bunlardan sonuç alamadığını belirtti.

Boğazda veya burunda gıdıklanma hissettiği anda bariyer özellikli bir burun spreyi kullandığını söyleyen Spector, bu ürünlerin burun ve boğazı kaplayarak virüsün hücrelere tutunmasını ve çoğalmasını engellemeyi amaçladığını ifade ediyor. Yöntemin her zaman işe yaramadığını, ancak kendi deneyiminde soğuk algınlıklarının yaklaşık dörtte birini önlediğini aktaran uzman, yoğun tuzlu su spreylerinin de benzer etki gösterebileceğini söylüyor. Araştırmalara göre bu ürünler hastalığı bazen tamamen durdurabiliyor ya da süresini yaklaşık iki gün kısaltabiliyor.