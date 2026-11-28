Soğuk Algınlığında İlk 48 Saat Kritik: Ünlü Bilim İnsanı Kendi Rutinini Tek Tek Anlattı
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King's College London'dan epidemiyoloji profesörü Tim Spector, yıllardır sinüzitle mücadele ederken oluşturduğu soğuk algınlığı rutinini paylaştı. Bilim insanına göre hastalığın ilk 48 saati belirleyici. Üstelik vitamin C takviyesi gibi yaygın alışkanlıkların beklenen etkiyi göstermediği ortaya çıktı.
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Kaynak: The Telegraph
Hastalığın ilk belirtisinde bariyer özellikli bir burun spreyi kullanmak, virüsün yerleşmesini zorlaştırabiliyor.
C vitamini takviyesi yerine kivi, biber ve brokoli ile fermente gıdalar bağışıklığı daha çok destekliyor.
İlk iki günü evde dinlenerek geçirmek, hem iyileşmeyi hem de virüsün başkalarına bulaşmasını azaltıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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