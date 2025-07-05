ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da UFC Şampiyonluk Maçı Düzenlemek İstiyor!

Trump’a göre bu organizasyon Beyaz Saray’ın bahçesinde, yaklaşık 20.000-25.000 kişi kapasiteli bir alanda gerçekleşebilir. Üstelik etkinlik için geçici bir arena inşa edilmesi planlanıyor. Trump, bu organizasyonu UFC Başkanı Dana White’ın üstleneceğini de özellikle vurguladı.

Trump’ın “Herkes UFC izliyor mu? Dana White harika bir adam,” sözleriyle yaptığı bu açıklama sosyal medyada da hızla yayıldı. Trump’ın önerisi, UFC hayranları arasında büyük heyecan yarattı. UFC yetkilileri ise bu planı doğruladı ve Amerika250 kutlamaları kapsamında Beyaz Saray’da bir UFC etkinliği düzenlemek için çalıştıklarını açıkladı.