ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da UFC Şampiyonluk Maçı Düzenlemek İstiyor!
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir UFC organizasyonu yapılmasını hayal ediyor. Üstelik bu yalnızca bir istek değil, UFC tarafından da planlanıyor. Trump, Amerika’nın 250. yıl kutlamalarının parçası olarak bu etkinliği önemsiyor. UFC Başkanı Dana White da projeye sıcak bakıyor. İkili uzun yıllardır süren dostluklarını bu kez Beyaz Saray bahçesine taşımaya hazırlanıyor.
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Trump, Iowa Eyalet Fuar Alanı’nda yaptığı konuşmada, Amerika’nın 250. kuruluş yılı kutlamaları için özel bir UFC etkinliği düzenlemek istediğini duyurdu.
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Trump ve Dana White’ın dostluğu yeni değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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