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ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da UFC Şampiyonluk Maçı Düzenlemek İstiyor!

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da UFC Şampiyonluk Maçı Düzenlemek İstiyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.07.2025 - 12:17

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir UFC organizasyonu yapılmasını hayal ediyor. Üstelik bu yalnızca bir istek değil, UFC tarafından da planlanıyor. Trump, Amerika’nın 250. yıl kutlamalarının parçası olarak bu etkinliği önemsiyor. UFC Başkanı Dana White da projeye sıcak bakıyor. İkili uzun yıllardır süren dostluklarını bu kez Beyaz Saray bahçesine taşımaya hazırlanıyor.

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Trump, Iowa Eyalet Fuar Alanı’nda yaptığı konuşmada, Amerika’nın 250. kuruluş yılı kutlamaları için özel bir UFC etkinliği düzenlemek istediğini duyurdu.

Trump, Iowa Eyalet Fuar Alanı’nda yaptığı konuşmada, Amerika’nın 250. kuruluş yılı kutlamaları için özel bir UFC etkinliği düzenlemek istediğini duyurdu.

Trump’a göre bu organizasyon Beyaz Saray’ın bahçesinde, yaklaşık 20.000-25.000 kişi kapasiteli bir alanda gerçekleşebilir. Üstelik etkinlik için geçici bir arena inşa edilmesi planlanıyor. Trump, bu organizasyonu UFC Başkanı Dana White’ın üstleneceğini de özellikle vurguladı.

Trump’ın “Herkes UFC izliyor mu? Dana White harika bir adam,” sözleriyle yaptığı bu açıklama sosyal medyada da hızla yayıldı. Trump’ın önerisi, UFC hayranları arasında büyük heyecan yarattı. UFC yetkilileri ise bu planı doğruladı ve Amerika250 kutlamaları kapsamında Beyaz Saray’da bir UFC etkinliği düzenlemek için çalıştıklarını açıkladı.

Trump ve Dana White’ın dostluğu yeni değil.

Trump ve Dana White’ın dostluğu yeni değil.

UFC’nin zorlu yıllarında, organizasyon birçok mekandan olumsuz yanıt alırken Trump, onlara kapılarını açan ilk kişi oldu. Dana White, o dönem salon bulmakta zorlandıklarını ve Trump’ın “Trump Taj Mahal’de yapabilirsiniz” diyerek onlara destek verdiğini anlattı. Trump, organizasyonun ilk ve son karşılaşmalarında da bizzat yer aldı.

Dana White, yıllar sonra yaptığı bir açıklamada, kariyerinde yaşadığı her büyük başarı sonrası Trump’ın kendisini arayıp tebrik ettiğini söyledi. Trump’ın UFC’ye verdiği bu erken destek, bugünkü dostluklarının temelini oluşturdu. Trump’ın açıklamasının ardından UFC sözcüsü, SportsBusinessJournal’a yaptığı açıklamada bu organizasyonun ciddi şekilde planlandığını doğruladı. 

Beyaz Saray’da bir UFC şampiyonluk maçı yapılması ihtimali, yalnızca sosyal medyada kalmayacak gibi görünüyor. UFC’nin paylaşımına göre organizasyon, 2026 yılına kadar bu etkinliği gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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